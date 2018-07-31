В России впервые пройдет Всемирный математический конгресс

Впервые в современной истории России страна станет местом проведения Всемирного математического конгресса (ICM). Об этом было объявлено 29 июля на заседании Генеральной ассамблеи Международного математического союза в Сан-Паулу, Бразилия , где 1 августа начнется Всемирный математический конгресс-2018.

Концепцию проведения Конгресса 2022 года в России представили глава Оргкомитета по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 Аркадий Дворкович , один из восьми российских лауреатов Филдсовской премии Станислав Смирнов , члены российской делегации, включая ученого секретаря Национального комитета математиков России, федерального профессора МИСиС и Математического института им. Стеклова Александра Печеня. Хотя масштабы съезда ученых со всего мира несколько скромнее, но напрашиваются параллели с недавним проведением футбольного чемпионата мира-2018 в России.

Выбор страны проведения мероприятия. Если за проведение футбольного мероприятия боролись четыре страны, то за ICM-2022 в финале сошлись две: Россия подала заявку на проведение Конгресса в 2016 году, но наряду с Санкт-Петербургом на возможность проведения ICM-2022 претендовал Париж. По негласной традиции, когда на право проведения этого конгресса претендуют два города, Исполком международного математического союза выбирает один из них, а второй самостоятельно отзывает заявку. В этот раз Исполком после осмотра обоих мест рекомендовал поддержать Санкт-Петербург. Представители Франции отказались соблюдать эту традицию, поэтому, как и с футбольным первенством, провели голосование всех членов Генеральной ассамблеи Международного математического союза. В итоге с перевесом в 20 голосов — 83 против 63 — победил Санкт-Петербург.

Футбольный опыт. Несмотря на частые победы российских участников в математических соревнованиях, а также достижения российских математиков, спортивные события ранее привлекали больше внимания. Но для посетителей математического конгресса созданы условия, подобные футбольным. Еще на стадии заявки Россия анонсировала безвизовый въезд для всех участников ICM, гарантированную поддержка в размере $9 млн, 1000 туристических грантов с полной финансовой поддержкой для математиков из развивающихся стран, а также финансовую помощь 1300 студентам из отдаленных регионов России и бывших советских республик.

«Все это говорит о том, что роль российской математики в мире весьма высока, о чем свидетельствует бесчисленное множество премий и наград, завоеванных российскими математиками, а с другой — будет способствовать дальнейшей популяризации и развитию математики в стране, — объясняет Александр Печень в разговоре с Forbes . — Это крупнейшее событие в мире математики. При этом, ICM-2022 будет иметь значение не только для науки, но и для бизнеса, поскольку послужит толчком для развития отечественных квантовых технологий и программирования». Не случайно на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года были панели, посвященные математике в цифровую эпоху и квантовым технологиям.

Практическое значение. Практически все современные технологии — квантовые, искусственный интеллект, обработка больших данных — требуют качественного математического аппарата, и в компаниях выделяются отдельные должности data scientist и исследователь, на которых сотрудники занимаются научными исследованиями с публикацией соответствующих статей. Без этих исследований невозможна работа основного бизнеса современных высокотехнологичных компаний.

Печень отметил, что одна из наград, присуждаемых на конгрессе, — Премия Гаусса — вручается за важнейшие приложения математики в других областях, в том числе и в области инноваций для практических приложений.

Премиальные посетители. Кто претендует на премии? Печень отметил, что в рамках Конгресса проводится специальная секция «Математика в науке и технике». В нее включены доклады по темам «Математика и ее приложения к физическим наукам, инженерным наукам, наукам о жизни, социальным и экономическим наукам и технологиям», «Биоинформатика», «Математика в междисциплинарных исследованиях», «Взаимодействие математического моделирования, математического анализа и научных вычислений, его влияние на понимание научных явлений и на решение проблем реальной жизни». Также он отдельно отметил важность секция по математике и компьютерным наукам.