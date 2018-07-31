Ещё
Рабочий попал под рухнувший дом и чудом выжил
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочий попал под рухнувший дом и чудом выжил 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В китайском городе Шанжао, провинция Цзянси, сносимый дом рухнул на экскаватор. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Шестиэтажное здание накренилось в неожиданном направлении и стало падать прямо на работающую рядом строительную машину. В экскаватор полетели обломки, а затем его накрыло густое облако пыли. Кабина защитила водителя от падающего мусора, а крупные фрагменты стен остановила поднятая стрела. В результате мужчина остался жив и не получил травм.
В апреле сообщалось, что в Дании сносимая башня упала в незапланированном направлении и приземлилась на библиотеку, снеся угол здания.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»90
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями109
Новая страна встала на сторону России197
В WhatsApp появилась удобная функция8
В РФ нашли еще один повод для штрафов142
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение