Шоу продолжается: Дом-2 переедет на новую съемочную площадку

На прошлой неделе пользователи Сети активно обсуждали возможное закрытие телепроекта Дом-2. Как оказалось, основная съемочная площадка проекта, которую называют «Поляна», расположена под Москвой около коттеджного поселка «Летова Роща». Мэрия Москвы планирует построить автомобильную магистраль, которая должна пройти по территории съемочной площадки. Примечательно, что вместо «лобного места» собираются возвести остановку для скоростного трамвая.

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«Дом-2» под угрозой закрытияСтало известно, что популярное телешоу скоро могут закрыть. Мэрия Москвы собирается возвести на месте площадки, где снимается шоу «Дом-2», другое сооружение. Такая новость вызвала большой ажиотаж у пользователей. Несмотря на то, что поклонников у шоу предостаточно, телепроект До-2 постоянно вызывал негатив у многих телезрителей из-за постоянных скандалов и драк. Однако шоу вряд ли закроют. Стало известно, что съемочная площадка просто переедет.