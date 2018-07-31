Ещё
Шоу продолжается: Дом-2 переедет на новую съемочную площадку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шоу продолжается: Дом-2 переедет на новую съемочную площадку 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
На прошлой неделе пользователи Сети активно обсуждали возможное закрытие телепроекта Дом-2. Как оказалось, основная съемочная площадка проекта, которую называют «Поляна», расположена под Москвой около коттеджного поселка «Летова Роща». Мэрия Москвы планирует построить автомобильную магистраль, которая должна пройти по территории съемочной площадки. Примечательно, что вместо «лобного места» собираются возвести остановку для скоростного трамвая.
больше по теме
«Дом-2» под угрозой закрытияСтало известно, что популярное телешоу скоро могут закрыть. Мэрия Москвы собирается возвести на месте площадки, где снимается шоу «Дом-2», другое сооружение. Такая новость вызвала большой ажиотаж у пользователей. Несмотря на то, что поклонников у шоу предостаточно, телепроект До-2 постоянно вызывал негатив у многих телезрителей из-за постоянных скандалов и драк. Однако шоу вряд ли закроют. Стало известно, что съемочная площадка просто переедет.
Реалити-шоу теперь будет сниматься на участке, расположенном на старой съемочной площадке, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главу столичного департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. Также он отметил, что собственнику полностью компенсируют потерю части земли.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Глаз не отвести»: Вера Брежнева снялась топлес в нескромной фотосессии Мария Максакова поддразнила снимком в купальнике Николаю Караченцову не помогло лечение в Израиле
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение174
Умерла актриса Наталья Кузнецова16
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»205
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями287
Решена судьба «Дома-2»61
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
00:19
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
Происшествия
00:08
Дочь перестала узнавать Лободу
Шоу-бизнес
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение