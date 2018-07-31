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«Задача оппозиции — „пиариться“ на ошибках власти»
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«Задача оппозиции — „пиариться“ на ошибках власти» 

РИА «ФедералПресс» 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Конечно, акции нельзя назвать провалом, но и большим успехом их тоже не назовёшь. Учитывая повальное неприятие реформы, можно было предположить, что коммунистам удастся вывести на улицы гораздо больше людей. Все-таки КПРФ — это не Навальный с его антирейтингом и встать под знамёна этой партии вполне могли бы даже лоялисты.
Тема повышения пенсионного возраста — это подарок для КПРФ и она будет стремиться усиливать давление именно в этом направлении. На сегодняшний день именно здесь находится ахиллесова пята режима. „Пиариться на ошибках власти“ — в чем Кремль обвиняет коммунистов — это и есть задача оппозиции. Точно также как задачей власти является „пиариться“ на своих успехах.
Главная причина малочисленности протестов, думаю, заключается в тотальном неверии граждан в свои силы. Они не верят, что под давлением улицы власти пойдут на уступки, а значит митинговать — это просто попусту тратить свои силы.
В психологии это называется „выученная беспомощность“.
Фото: ФедералПресс / Александр Калинин.
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