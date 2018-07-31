«Мособлэнерго» обеспечит выборы губернатора Подмосковья бесперебойным энергоснабжением

9 сентября пройдут выборы губернатора Московской области , в которых примут участие все муниципальные образования Подмосковья. Для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии на избирательные участки АО «Мособлэнерго» перейдет на усиленный режим работы уже с 7 сентября. В офисах компании будет организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, а также оперативно‐ремонтного персонала.

Также с утра 7 сентября до утра 10 сентября во всех подразделениях АО «Мособлэнерго» будет введен режим «технологической тишины» — будут отменены плановые ремонты и переключения, а специалисты компании сосредоточат внимание на обеспечении выборов и решении вопросов, связанных с ликвидацией технологических нарушений.

«Выборы Губернатора Московской области — важное мероприятие и любые накладки в этот день нежелательны. АО «Мособлэнерго» — крупнейший и надежный поставщик электроэнергии на территории Подмосковья, который использует передовые технологии и имеет в своей команде квалифицированных специалистов. Филиалы начали готовиться к проведению мероприятий заранее, поэтому 9 сентября все избирательные участки смогут принять жителей области в светлых помещениях и с работающим электронным оборудованием», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Сотрудники АО «Мособлэнерго» уже провели на территориях 61 муниципального образования, обслуживаемых компанией, внеплановые проверки электросетей, осмотр линий электропередачи и оборудования. В филиалах и аппарате управления усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности, проведен дополнительный инструктаж сотрудников, аварийно-восстановительные бригады оснащены всем необходимым для быстрого реагирования на возникновение нештатных ситуаций.