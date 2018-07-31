Орбан назвал трех китов стабильности Европы

Всего лишь 19 июля, «Великая Брюссельская Комиссия» решила подать в Европейский суд на одну маленькую, но гордую страну, противоречащую единой политкорректной политике, а уже 28 того же месяца, непокорный предводитель этой страны снова вызвал возмущение всей европейской рати.

Выступая перед венгерскими участниками Летнего Университета в румынском городе Беиле Тушнад, Виктор Орбан снова наговорил столько скандального, что хоть политкорректность выноси.

«Нет на Западе никакой демократии», — заявил г-н Орбан, — «Всё что есть –это либерализм. Нарушения принципа свободы слова и жесткая цензура стали разменной монетой».

И пока у почуявших удачу журналистов разгорались глаза, г-н Орбан успел выдать сразу две новых сенсации, за один присест.

Он сказал, что европейские руководители абсолютно неэффективны и неспособны защитить Европу от некотролируемой миграции.

Израиля и И ещё он сказал, что сегодня безопасность Карпатского региона и всей Европы зависит от стабильности трёх китов — Турции Египта , поскольку именно они «могут остановить мусульманское нашествие».

Эта последняя формулировка заставила заметавшуюся прессу немедленно вспомнить, что г-н Орбан имеет собственное представление о христианской демократии, которую он определяет, как анти-мигрантскую, категорически не принимающую политику мультикультурализма и признающую только классическую модель христианской семьи. Но ни в коем случае нe все новейшие эксперименты с пронумерованными родителями всех полов и фантазий.

На том же выступлении, г-н Орбан предложил дружественной Румынии не только развивать традиционные экономические связи, но и объединять усилия с Венгрией , «для укрепления обороноспособности обеих стран» (sic!).

И вот эту самую скандальную реплику почему-то никто из западных журналистов не рискнул со смаком прокомментировать. Все ограничились привычным броском, то бишь, традиционным возмущением, насчёт «разжигания межрелигиозной вражды безответственными высказываниями венгерского лидера».

На самом деле, г-н Орбан с открытым текстом обратился к соседней Румынии, чётко называя именем собственным наиболее важную в настоящий момент опасность для всей европейской цивилизации и призывая объединиться для защиты собственных стран.

Если заострить внимание почтенной публики на этом маленьком призыве, придётся признать, что, по сути, защищать страны-члены Евросоюза призываются от диктата самого Евросозюа, а следовательно, речь идёт об открытом неповиновении политике «единой мысли» и бессмысленного подчинения, требуемого от всех присягнувших мировой политкорректности.

Такого откровенно честного, смелого и провокационного заявления ни один европейский политик не позволял себе, как минимум со времён Шарля де Голля, попросившего американцев с вещами на выход, ещё в шестидесятых.

Но имеющие уши, если и услышат, вряд ли посмеют отреагировать публично.

Бухарест , если верить официальным сводкам, «молчит». Видимо, в ожидании евросоюзной разнарядки, или вердикта.

С другой стороны, всё тот же призыв можно трактовать и как крик о помощи, принимая во внимание гордое одиночество венгерского лидера, не имеющего возможности рассчитывать на поддержку других соседей или единомышленников.

Пока не имеющего.

Во Франции , например, давно не секрет, что популярность этого венгерского политика в последнее время растёт, как на дрожжах, по причинам, которые, думается, уже нет надобности разъяснять подробно.

После каждой новости о его скандальных воззрениях и высказываниях, французские форумы, в буквальном смысле, кишмя кишат совершенно однотипными комментариями, с весьма незначительными вариациями, суть коих, в основном, в количестве восклицательных знаков:

«Орбан! Нам нужен Орбан!»

«Это настоящий христианский лидер и глава государства. Он один стоит тысячи продажных «журнализдов» у кормушки ЕС!»

«Долой диктатуру Брюсселя , да здравствует Орбан!»

«Спасибо, господин Орбан, пока вы единственный, кто вселяет надежду!»

«Такого же папы в Ватикане нам тоже не хватает, нам бы Орбана и папу, закалки Бенедикта VIII, Урбана II, Григория IX, Каликстa III, Пия V, Климента VIII — вот тогда и мы выстоим!»

«Почему бы Меркель и Макрону не признать поражение и не ретироваться мирно, пока не поздно? Дать место тем, кто может и хочет действовать, а нe трепать дубовым языком о равенстве и братстве!»

Рулоны подобных комментариев, с очень редкими вкраплениями полезных идиотов, ещё пытающихся петь Интернационал, каждый раз, когда хроника происшествий доносит до широкой публики очередную неприятную сводку криминальных «достижений» неконтролируемой миграции, на волнах которой Европа перенасыщается уже не латентным, а открытым радикальным исламизмом стали обыденностью и более практически не модерируются.

Дайте нам Орбана, как точку опоры, и мы перевернём мир.

Никто из восторженно хватающихся за соломинку, кажется, не подозревает, что вкладывает свою надежду в одного вопиющего в целой пустыне молчащих и что это, пока ещё очень ненадёжный вклад…

И только один умеренный комментатор неожиданно справедливо замечает, что нечего Орбана выкликать, когда «у вас на месте, в свободном доступе есть собственные Марин Ле Пен и Дюпон-Эньян», и что достаточно «проснуться и попробовать самим», если кроме них, никто другой ничего подобного не предлагает…

Вон, и Бухарест молчит. Молчит Бухарест, не осмеливается.

Всё-таки, мы люди маленькие и страны мелкие, а Евросоюз большой. Может, и вправду, ему видней?..