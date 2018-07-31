В Новоуральск нагрянет глава Росатома Алексей Лихачев

Во встрече с вип-чиновником примут участие не только менеджеры, но и рабочие завода. 1 августа для них будет проведен инструктаж.

Предполагается, что глава корпорации посетит и другие предприятия Росатома в Свердловской области.