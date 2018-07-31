В Новоуральск нагрянет глава Росатома Алексей Лихачев 

Глава Росатома Алексей Лихачев приедет в Свердловскую область. Ожидается, что 2 августа он посетит Уральский электрохимический комбинат в Новоуральске, сообщили "Уралинформбюро" источники в ЗАТО.
Во встрече с вип-чиновником примут участие не только менеджеры, но и рабочие завода. 1 августа для них будет проведен инструктаж.
Предполагается, что глава корпорации посетит и другие предприятия Росатома в Свердловской области.
Алексей Лихачев, ранее занимавший должность первого заместителя министра экономразвития РФ, был назначен на пост главы Росатома в октябре 2016 года. Он сменил на этой должности Сергея Кириенко.