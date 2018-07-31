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Замглавы Воткинска наказали за неснесенные аварийный дома
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Замглавы Воткинска наказали за неснесенные аварийный дома 

ИА «Сусанин» 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Воткинск. Удмуртия. Власти Воткинска своевременно не снесли несколько многоквартирных домов, признанных аварийными. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, из 8 признанных аварийными домов несколько остались стоять.
«Должностными лицами Администрации МО «Город Воткинск» не обеспечен вывоз с указанных мест строительных отходов, в том числе горючих», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
Прокуратура потребовала признать действия администрации незаконными. Кроме того, заместителя главы Воткинска по ЖКХ и транспорту привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РО («Нарушение требований пожарной безопасности»).
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