Замглавы Воткинска наказали за неснесенные аварийный дома

Воткинск. Удмуртия . Власти Воткинска своевременно не снесли несколько многоквартирных домов, признанных аварийными. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, из 8 признанных аварийными домов несколько остались стоять.

«Должностными лицами Администрации МО «Город Воткинск» не обеспечен вывоз с указанных мест строительных отходов, в том числе горючих», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.