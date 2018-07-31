Михаил Исаев занял 66 место в рейтинге мэров России

Список был составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» в партнёрстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации . Результаты были получены на основании заочного анкетирования, а также опросов представителей экспертного сообщества. Чтобы исследование получилось наиболее демократичным, был задействован максимально широкий круг специалистов различной профессиональной и социальной принадлежности. Политолог Наталия Великая, которая является одним из экспертов, прокомментировала работу Исаева:

"Михаил Исаев, утверждённый главой администрации Саратова в ноябре 2017 года, спустя 8 месяцев пребывания на посту градоначальника не стал значимым политическим субъектом в регионе, как и предполагали эксперты, обращая внимание на небольшой опыт хозяйственной работы, лояльность вышестоящей власти и ровные отношения со сложившимися в области и городе политико-экономическими кланами, с которыми он вряд ли будет конфликтовать в будущем.

Попытки засветиться на ниве креативного городского благоустройства дивидендов не принесли. Многочисленные конфликты с городской общественностью по поводу масштабной обрезки деревьев, сокращения зелёных насаждений, продолжение сотрудничества со Стрелкой и участие в Московском Урбанистическом форуме очков не добавило.

Это и понятно на фоне городской повседневности. Так, разваливающиеся трамвайные пути делают невозможным их эксплуатацию, что вынудило прокуратуру внести мэру специальное представление в июле. Катастрофическое состояние дорог (когда машины регулярно проваливаются в ямы и застревают в залитых водой провалах) остаётся притчей во языцех всех саратовских автовладельцев.

На фоне постоянных перебоев с водой при 35-градусной летней жаре, когда жители целых районов сидели без воды неделями, вода текла рекой из прорывов, а подвоза воды жителям не было организовано, вряд ли горожан будут особо радовать новые велосипедные дорожки. У саратовцев есть все основания говорить обречённо: «Не было в Саратове хорошего мэра, да и не будет».

Все болевые проблемы города остались в том же состоянии, но к ним прибавились и новые. Не буду вспоминать отвратительную работу коммунальных служб зимой, когда город превращался в один большой сугроб вкупе с ледовой дорожкой, остановлюсь подробнее на событиях весны-лета. Самым громким делом (читай скандалом) этого периода стала невозможность города решить проблему с крышками люков колодцев канализации (инженерных сетей). Неоднократные случаи с травмами (один из которых закончился гибелью ребенка) привлекли к себе внимание общественности города, когда тревогу забили общественные организации и ряд СМИ, после чего было проведено не одно специальное совещание в мэрии на эту тему с привлечением работников прокуратуры. Только было отчитался мэр о решении вопроса — в июле снова трагический случай. Другая непопулярная мера, которую будут связывать с именем нового градоначальника, — повышение проезда в общественном электротранспорте до 23 рублей, а также разрешение автоперевозчикам самостоятельно повышать тарифы на провоз пассажиров и багажа, что, безусловно, вызовет повышение оплаты и в маршрутках, и в такси. Попытки решить проблему долгостроев и обманутых дольщиков пока остаются декларативно-прожективными: инвесторов пытаются найти, встречи проводят, планы строят, но существенного сдвига пока нет. В качестве оправдания заметим, что нынешний бюджет Саратова в три раза меньше минимально-необходимого для исполнения всех полномочий, что вновь заставляет вспомнить о проблемах межбюджетных отношений и особенностях формирования городских бюджетов. "