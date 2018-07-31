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Михаил Исаев планирует завершить ремонт дорог города до конца августа
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Михаил Исаев планирует завершить ремонт дорог города до конца августа 

Свободные новости 37 минут назад
Фото: Свободные новости
Вчера, 30 июля, поздно вечером глава Саратова Михаил Исаев провел инспекционную поездку по дорогам, ремонтируемым в центре города.
Так, в частности, мэр посетил улицу Соколовую, где при помощи фрезера рабочие снимали старый слой дорожного полотна, и улицу 1-ю Садовую, где специалисты уже преступили к укладке нового асфальта.
После осмотра двух объектов Исаев заявил журналистам, что на текущий период ремонт в областном центре уже произведен на 44 участках автодорог.
«Тринадцать дорог на сегодняшний день находятся в работе, а после нам останется отремонтировать еще пять, все это планируется завершить в августе. К укладке дорожного полотна на улице Ипподромной мы хотим преступить после того, как там будет произведена замена труб водоснабжения компанией «Концессии водоснабжения — Саратов», они меняют около 700 метров водовода. Также буквально на днях концессионер должен преступить к ремонту водовода на улице Антонова и только после этого дорога будет заасфальтирована», — рассказал Михаил Исаев.
По словам мэра, власти города обратились к подрядчикам с просьбой ускорить все работы, чтобы все запланированные сроки были соблюдены.
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