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Мэр Саратова сообщил о ремонте 13 участков дорог
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В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Мэр Саратова сообщил о ремонте 13 участков дорог 

АиФ 27 минут назад
Фото: Свободные новости
Глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу, проверив ход ремонтных работ с главами районных администраций посетил улицы Соколовая и Большая Садовая.
Михаил Исаев напомнил, что в этом году работы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» синхронизированы с работами по замене и ремонту подземных коммуникаций. Так, к укладке нового асфальта на ул. Ипподромная приступили лишь после перекладки водовода. В ближайшее время по окончанию работ на подземных коммуникациях начнется ремонт дорожного полотна на ул. ак. Антонова.
«На сегодняшний день на разных стадиях находится в работе 13 участков дорог. В частности, на ул. Соколовая проводятся работы по фрезеровке от Вольской до Университетской. Это улица с серьезной транспортной загруженностью, поэтому мы не могли оставить ее в неудовлетворительном состоянии», — отметил Михаил Исаев.
Глава города также рассказал, что на ул. Большая Садовая рабочие уже приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Так как дорога узкая, то работы на данном участке ведутся в ночное время суток.
В ходе выезда было отмечено, что из-за погодных условий несколько дней не велись работы, так как по технологии укладывать асфальт в дождь категорически нельзя. В связи с этим Михаил Исаев обратился к подрядчикам с призывом ускорить работы.
«Мы должны уложиться в установленные графиком сроки. На данный момент и погода, и имеющаяся в наличии техника позволяют это сделать», — подытожил руководитель муниципалитета.
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