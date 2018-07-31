В Ростове на украшение улиц флажками ко дню города потратят 2,2 миллиона рублей

Так планируют украсить въезд со стороны Новочеркасска

В Ростове через полтора месяца отметят день города. Первый аукцион на покупку украшений к празднику появился на сайте госзакупок. Управление наружной рекламы ищет подрядчика, который оформит центр города флажками. Максимальная стоимость контракта — 2,2 миллиона рублей.

— Украшать будут территорию перед Ростовским Государственным музыкальным театром, перед центральным входом в парк им. М. Горького, южный въезд в город — у скульптурной композиции «Тачанка», въезд в город со стороны Новочеркасска и другие площадки, — сказано в документах.

Установить весь декор необходимо до 7 сентября.

День города в Ростове в этом году отпразднуют 16 сентября.