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В Ростове на украшение улиц флажками ко дню города потратят 2,2 миллиона рублей
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В Ростове на украшение улиц флажками ко дню города потратят 2,2 миллиона рублей 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Так планируют украсить въезд со стороны Новочеркасска
В Ростове через полтора месяца отметят день города. Первый аукцион на покупку украшений к празднику появился на сайте госзакупок. Управление наружной рекламы ищет подрядчика, который оформит центр города флажками. Максимальная стоимость контракта — 2,2 миллиона рублей.
— Украшать будут территорию перед Ростовским Государственным музыкальным театром, перед центральным входом в парк им. М. Горького, южный въезд в город — у скульптурной композиции «Тачанка», въезд в город со стороны Новочеркасска и другие площадки, — сказано в документах.
Установить весь декор необходимо до 7 сентября.
День города в Ростове в этом году отпразднуют 16 сентября.
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