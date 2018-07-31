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День ВДВ в Ульяновские отметят парадом и фейерверком
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День ВДВ в Ульяновские отметят парадом и фейерверком 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
День воздушно-десантных войск 2 августа в Ульяновске будет отмечаться на двух площадках: в парке имени генерала Маргелова и на стадионе «Старт».
Праздник начнется в 10 утра на стадионе «Старт» с митинга и торжественного марша бойцов 31 отдельной воздушно-десантной бригады. Здесь будет развернута выставка военной техники и снаряжения, пройдет плац-парад военного оркестра, проезд байкеров и показательные выступления разведроты.
В 19 часов торжества переместятся в парк Маргелова, где состоится большой концерт, а в 22.00 прогремит праздничный фейерверк.
Утренние мероприятия захватят часть улицы 40-летия Победы (участок от дома №37 до дома №26), с 10:00 до 14:00 здесь будет ограничено движение автотранспорта.
После праздника гостей доставит до дома общественный транспорт. На линию выйдут дополнительные автобусы №№22, 25, 28, 30, 42, 47, 65, 75, 78, 82, 84 и троллейбусы №№1, 5, 6, 12, 14, 15.
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