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В Крыму нет недостатка зерна, несмотря на засуху — Минсельхоз РФ
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В Крыму нет недостатка зерна, несмотря на засуху — Минсельхоз РФ 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости Крым. Несмотря на снижение урожайности из-за засухи, Республика Крым не испытывает недостатка в зерне, пишет РИА Новости со ссылкой на Минсельхоз РФ.
О текущей ситуации в сельском хозяйстве РК глава ведомства Дмитрий Патрушев доложил на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова, которое в понедельник в Севастополе провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По словам министра сельского хозяйства России, из-за погодных явлений урожайность зерновых в Крыму снизилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое — на 48%. Валовый сбор на 30 июля текущего года составил чуть более 840 тыс. тонн против порядка 1,5 млн тонн в 2017 году. По оценкам специалистов Минсельхоза, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила свыше 10 тыс. гектаров. А ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 млн рублей.
"Вместе с тем, по оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда Республики. При этом в случае необходимости министр указал на возможность использования имеющегося объема зерновых Южного федерального округа", — отметили в ведомстве.
Ранее в Крыму из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах — Джанкойском, Ленинском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.
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