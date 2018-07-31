В Крыму нет недостатка зерна, несмотря на засуху — Минсельхоз РФ

По словам министра сельского хозяйства России, из-за погодных явлений урожайность зерновых в Крыму снизилась по сравнению с прошлым годом почти вдвое — на 48%. Валовый сбор на 30 июля текущего года составил чуть более 840 тыс. тонн против порядка 1,5 млн тонн в 2017 году. По оценкам специалистов Минсельхоза, площадь полной гибели сельхозкультур в Крыму составила свыше 10 тыс. гектаров. А ущерб только по прямым затратам оценивается в более чем 50 млн рублей.

"Вместе с тем, по оценкам экспертов, регион не испытывает недостатка в зерне с учетом переходящих остатков и ресурсов интервенционного фонда Республики. При этом в случае необходимости министр указал на возможность использования имеющегося объема зерновых Южного федерального округа", — отметили в ведомстве.

Ранее в Крыму из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации в шести районах — Джанкойском, Ленинском, Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском.