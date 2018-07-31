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В Приморье зафиксирован первый в мире случай разведения зебровидной бычьей акулы в неволе
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В Приморье зафиксирован первый в мире случай разведения зебровидной бычьей акулы в неволе 

ТАСС 39 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Первый в мире случай кладки яиц в неволе зебровидной бычьей акулой зафиксирован в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.
"В результате программы разведения, которую реализуют ученые-биологи Приморского океанариума, зебровидная бычья акула отложила яйца. Это первый в мире случай разведения акул данного вида в неволе", — говорится в сообщении.
Пять зебровидных акул появились в океанариуме в июне 2016 года. Через несколько месяцев ученые отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб и перевели ее на специальный рацион питания. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца. Сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулы находятся в хороших условиях, отмечают ученые.
"Нерест у зебровидной бычьей акулы растянутый, самка откладывает одну пару яиц, через несколько дней другую, наша акула отложила четыре яйца, но мы ждем появления еще четырех, — цитирует пресс-служба начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаила Стрельцова. — Мы нашли в литературе только один зафиксированный факт размножения акул этого рода, но другого вида. Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе".
Стрельцов также пояснил, что зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), которые в современном мире представлены восьмью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа живут на Земле около 242 млн лет и со времен динозавров практически не изменились. От современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими.
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