В Приморье зафиксирован первый в мире случай разведения зебровидной бычьей акулы в неволе

ВЛАДИВОСТОК , 31 июля. / ТАСС /. Первый в мире случай кладки яиц в неволе зебровидной бычьей акулой зафиксирован в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщила во вторник пресс-служба учреждения.

"В результате программы разведения, которую реализуют ученые-биологи Приморского океанариума, зебровидная бычья акула отложила яйца. Это первый в мире случай разведения акул данного вида в неволе", — говорится в сообщении.

Пять зебровидных акул появились в океанариуме в июне 2016 года. Через несколько месяцев ученые отсадили самую крупную самку отдельно от других рыб и перевели ее на специальный рацион питания. В июне прошлого года к ней подсадили самца, и через год самка отложила яйца. Сама по себе откладка яиц является показателем того, что акулы находятся в хороших условиях, отмечают ученые.

"Нерест у зебровидной бычьей акулы растянутый, самка откладывает одну пару яиц, через несколько дней другую, наша акула отложила четыре яйца, но мы ждем появления еще четырех, — цитирует пресс-служба начальника отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума Михаила Стрельцова. — Мы нашли в литературе только один зафиксированный факт размножения акул этого рода, но другого вида. Мы первые, кто смог добиться разведения именно зебровидной бычьей акулы в неволе".

Стрельцов также пояснил, что зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), которые в современном мире представлены восьмью видами. Из всех живущих сейчас акул они являются наиболее древними. Эти существа живут на Земле около 242 млн лет и со времен динозавров практически не изменились. От современных акул они отличаются тем, что являются яйцекладущими.