28-летняя тюменка, грозившая спрыгнуть с третьего этажа, числилась в розыске как без вести пропавшая

Женщина грозилась спрыгнуть вниз, но дальше разговоров дело не пошло

Инцидент произошел около десяти часов вечера в понедельник, 30 июля, на улице Мебельщиков. Тюменка грозилась спрыгнуть с третьего этажа. Неравнодушные соседи вызвали скорую, спасателей и полицию, которые уберегли женщину от рокового шага.

— Она несколько раз высовывалась из окна на улицу, что-то кричала прохожим. После падения с третьего этажа женщина вряд ли бы разбилась, но покалечилась бы сильно, — рассказали очевидцы случившегося.

На помощь тюменке пришли полицейские. И уже после спасения они выяснили про нее несколько интересных деталей.

— 28-летняя девушка, как оказалось, числилась в розыске. Накануне с заявлением о её пропаже в органы обратилась мать. Девушка не хотела, чтобы её вернули в родной дом, боялась, что её схватят и передадут родственникам. В итоге для того, чтобы задержать буянку, сотрудники полиции попали в нужную квартиру через соседей, — прокомментировала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина

Правоохранители предполагают, что именно из-за конфликта с родными девушка металась по лоджии, делая вид, что собирается прыгнуть вниз. После того, как полицейским удалось её поймать, к делу подключились медики.

— Пациентку доставили в специализированное учреждение, — кратко сообщила 72.ru специалист областного департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

Аналогичный случай произошёл 18 июля на Мельникайте. Там мужчина грозился покончить с собой из-за ссоры с женой. В итоге буяна спустили вниз специалисты ТОСЭР вместе с полицейскими. Инцидент засняли на видео очевидцы, которые до конца не верили, что житель пятиэтажки отважится довести задуманное до конца.