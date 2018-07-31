«Адресат не должен быть анонимным». На Ямале продолжается обсуждение пенсионных маневров

Салехарде прошло общественное осуждение по внесению изменений в пенсионное законодательство. Аналогичные дискуссионные площадки уже провели в трех крупных городах Ямала: Новом Уренгое, Надыме и Ноябрьске.

По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александра Ширыкалова, поступило порядка тридцати конструктивных предложений, которые действительно полностью отражают ямальскую специфику. В частности, это возраст, уровень пенсии с учетом проживания в районах Крайнего Севера, пятилетний сокращенный срок при выходе на пенсию и северный стаж. Для северян главный критерий — адресат не должен быть анонимным.

«Предложения поступали разноплановые, вплоть до разработанной концепции реформирования Пенсионного фонда в целом, — сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии. — Пакет предложений, которые наиболее всего волнуют ямальцев с учетом условий Крайнего Севера, направят в Федеральный центр для последующего обсуждения на площадке социальной платформы «Единой России» перед вторым чтением в Государственной Думе по данному законопроекту».

Ещё одна важная тема интересует многих жителей автономного округа, достигших пенсионного возраста и желающих переехать на большую землю. Чтобы уровень пенсионного обеспечения в полной форме сохранялся не только на территории Тюменской области , но и в других российских регионах. Люди, отдавшие 15 и более лет Северам и заработавшие пенсию, везде получали бы гарантированную северную пенсию. Сейчас над этим вопросом работают.

Александр Ширыкалов надеется, что именно в контексте с северной тематикой Ямал будет услышан, потому что для региона это важно.