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«Адресат не должен быть анонимным». На Ямале продолжается обсуждение пенсионных маневров
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«Адресат не должен быть анонимным». На Ямале продолжается обсуждение пенсионных маневров 

ИА Север-Пресс 51 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде прошло общественное осуждение по внесению изменений в пенсионное законодательство. Аналогичные дискуссионные площадки уже провели в трех крупных городах Ямала: Новом Уренгое, Надыме и Ноябрьске.
По словам руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александра Ширыкалова, поступило порядка тридцати конструктивных предложений, которые действительно полностью отражают ямальскую специфику. В частности, это возраст, уровень пенсии с учетом проживания в районах Крайнего Севера, пятилетний сокращенный срок при выходе на пенсию и северный стаж. Для северян главный критерий — адресат не должен быть анонимным.
«Предложения поступали разноплановые, вплоть до разработанной концепции реформирования Пенсионного фонда в целом, — сказал руководитель регионального исполнительного комитета партии. — Пакет предложений, которые наиболее всего волнуют ямальцев с учетом условий Крайнего Севера, направят в Федеральный центр для последующего обсуждения на площадке социальной платформы «Единой России» перед вторым чтением в Государственной Думе по данному законопроекту».
Ещё одна важная тема интересует многих жителей автономного округа, достигших пенсионного возраста и желающих переехать на большую землю. Чтобы уровень пенсионного обеспечения в полной форме сохранялся не только на территории Тюменской области, но и в других российских регионах. Люди, отдавшие 15 и более лет Северам и заработавшие пенсию, везде получали бы гарантированную северную пенсию. Сейчас над этим вопросом работают.
Александр Ширыкалов надеется, что именно в контексте с северной тематикой Ямал будет услышан, потому что для региона это важно.
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