Из 36 нанесённых дочерьми отцу в Москве ран смертельной оказалась только одна

По словам источника радиостанции «Говорит Москва», на теле Михаила Хачатуряна зафиксировано «10 ушибленных ран от молотка на голове, которые не имеют связи со смертью, и 36 колото-резаных и резаных ран».

«Из них только две имеют признаки тяжкого вреда: одна на шее с повреждением трахеи, но она в причинной связи со смертью не состоит; и одна на груди слева: раневой канал идёт сверху вниз с повреждением правого желудочка сердца насквозь, диафрагмы и слепо заканчивается в животе».

Собеседник отметил, что именно это ранение и есть причина смерти. Все остальные повреждения поверхностные. По мнению источника, та девушка, которая нанесла удар в сердце, получит максимальный срок заключения. По подозрению в убийстве Хачатуряна задержаны три его дочери 17,18,19 лет. Им инкриминируют убийство, совершённое группой лиц. Девушки заявляли, что отец над ними издевался и употреблял наркотики.