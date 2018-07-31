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Из 36 нанесённых дочерьми отцу в Москве ран смертельной оказалась только одна
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Из 36 нанесённых дочерьми отцу в Москве ран смертельной оказалась только одна 

Говорит Москва 51 минуту назад
По словам источника радиостанции «Говорит Москва», на теле Михаила Хачатуряна зафиксировано «10 ушибленных ран от молотка на голове, которые не имеют связи со смертью, и 36 колото-резаных и резаных ран».
«Из них только две имеют признаки тяжкого вреда: одна на шее с повреждением трахеи, но она в причинной связи со смертью не состоит; и одна на груди слева: раневой канал идёт сверху вниз с повреждением правого желудочка сердца насквозь, диафрагмы и слепо заканчивается в животе».
Собеседник отметил, что именно это ранение и есть причина смерти. Все остальные повреждения поверхностные. По мнению источника, та девушка, которая нанесла удар в сердце, получит максимальный срок заключения. По подозрению в убийстве Хачатуряна задержаны три его дочери 17,18,19 лет. Им инкриминируют убийство, совершённое группой лиц. Девушки заявляли, что отец над ними издевался и употреблял наркотики.
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