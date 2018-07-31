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В Ипатовском горокруге заложат крупнейший черешневый сад на Ставрополье
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В Ипатовском горокруге заложат крупнейший черешневый сад на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Крупнейший на Ставрополье сад черешни появится в Ипатовском горокруге, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минсельхоза СК.
Черешневый сад на 40 гектарах планируют заложить до конца года. На его территории будут применяться интенсивные технологии возделывания плодовых культур. Сейчас в Ставропольском крае черешню выращивают на 96 гектарах. Она представлена сортами, выведенными российскими и советскими селекционерами.
Ещё 40,5 гектаров на Ставрополье занимают вишнёвые сады, в которых также выращивают плоды отечественных сортов. За 2018 год фермеры и предприятия собрали 211,8 тонн вишни и черешни — на 12% больше, чем год назад.
Ипатовский горокруг также отличился большим урожаем овощей. Местные аграрии собрали 11 тысяч тонн картофеля и увеличили показатель прошлого года на 15%.
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