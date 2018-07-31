Черешневый сад на 40 га заложат на Ставрополье до конца года

ПЯТИГОРСК , 31 июля. / ТАСС /. Черешневый сад площадью 40 га заложат до конца года в городе Ипатово Ставропольского края , сад станет крупнейшим в регионе, сообщает во вторник пресс-служба краевого минсельхоза. "Уже в этом году в Ипатовском городском округе ООО «Гелиос» планирует заложить интенсивный черешневый сад на площади более 40 га. Он станет крупнейшим на Ставрополье", — приводит пресс-служба слова главы министерства Владимира Ситникова По данным министерства, ставропольские садоводы завершили сбор вишни и черешни. Производством этих ягод в крае занимаются семь сельхозпредприятий и пять крестьянских фермерских хозяйств. Общая площадь возделывания культур составляет 136,5 га. На 40,5 га выращивают вишню, в основном отечественных сортов: «Любская», «Молодежная», «Норд Стар». Черешневые сады занимают 96 га и также являются плодами отечественной селекции — популярны сорта «Ярославовна», «Юбилейная», «Дайбера Черная», " Валерий Чкалов ", «Александрия». Валовой сбор черешни и вишни по итогам сезона составил 211,8 тонн, что на 12% выше уровня прошлого года. «Такой результат в значительной мере обусловлен улучшением ассортимента косточковых, достижениями отечественных селекционеров и разработкой интенсивных технологий возделывания этих культур», — отмечает Ситников.