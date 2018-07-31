Ещё
Черешневый сад на 40 га заложат на Ставрополье до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
В Подмосковье рухнул пешеходный мост

Черешневый сад на 40 га заложат на Ставрополье до конца года 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Черешневый сад площадью 40 га заложат до конца года в городе Ипатово Ставропольского края, сад станет крупнейшим в регионе, сообщает во вторник пресс-служба краевого минсельхоза.
"Уже в этом году в Ипатовском городском округе ООО «Гелиос» планирует заложить интенсивный черешневый сад на площади более 40 га. Он станет крупнейшим на Ставрополье", — приводит пресс-служба слова главы министерства Владимира Ситникова.
По данным министерства, ставропольские садоводы завершили сбор вишни и черешни. Производством этих ягод в крае занимаются семь сельхозпредприятий и пять крестьянских фермерских хозяйств. Общая площадь возделывания культур составляет 136,5 га. На 40,5 га выращивают вишню, в основном отечественных сортов: «Любская», «Молодежная», «Норд Стар». Черешневые сады занимают 96 га и также являются плодами отечественной селекции — популярны сорта «Ярославовна», «Юбилейная», «Дайбера Черная», "Валерий Чкалов", «Александрия».
Валовой сбор черешни и вишни по итогам сезона составил 211,8 тонн, что на 12% выше уровня прошлого года. «Такой результат в значительной мере обусловлен улучшением ассортимента косточковых, достижениями отечественных селекционеров и разработкой интенсивных технологий возделывания этих культур», — отмечает Ситников.
ТАСС: последние новости
В Челябинской области обнаружили кости доисторического носорога и зуб мамонта Кандидат в мэры Москвы Дегтярев зарегистрировал 13 доверенных лиц Дальность наблюдения на самом большом телескопе в Евразии увеличится в полтора раза
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение370
Запашный экстренно госпитализирован13
В Подмосковье рухнул пешеходный мост27
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»249
Внуки Исмаилова живут в нищете19
Видео
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
01:54
Жара возвращается в Москву
Погода Новости Москвы
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:54
Крымская «Комета» впервые доплыла до Ялты
Общество
03:31
Турбизнес России умрет к зиме
Экономика
05:14
Ограблен Лева Би-2
Шоу-бизнес Криминал
03:43
Внуки Исмаилова живут в нищете
Шоу-бизнес
09:23
Перехвачены переговоры самолетов-невидимок над «Зоной 51»
Армия
00:17
Жукову потребовалась срочная операция
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение