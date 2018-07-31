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«Оборудуют перрон и путь руления»: в аэропорту Перми, начали готовиться к установке телетрапов
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«Оборудуют перрон и путь руления»: в аэропорту Перми, начали готовиться к установке телетрапов 

59.ru 52 минуты назад
Фото: 59.ru
После завершения реконструкции в аэропорту появятся телетрапы
В пермском аэропорту «Большое Савино» начали строить перрон, необходимый для установки телетрапов, по который пассажиры смогут переходить из самолета в здание вокзала, не выходя на улицу. Также рабочие реконструируют дорожку, по которой к аэропорту будут подъезжать воздушные суда.
— На перроне оборудуют путь руления, обустроят водосточно-дренажную сеть, установят светосигнальное оборудование и освещение, — рассказали в правительстве Прикамья. — После этого в пермском аэропорту появятся пять телетрапов.
Работы в аэропорту должны завершить до 30 ноября 2019 года. Но губернатор поручил «максимально ускорить процесс реконструкции».
Подготовка к установке телетрапов обойдется в 506 миллионов рублей. Ее проведет московская компания «Стройтрансгаз». Проект реконструкции согласован с Главгосстройэкспертизой России. Пять телетрапов в Пермь поставят до 8 марта 2019 года. Ранее мы рассказывали о том, что нового появится в пермском аэропорту в 2018 году.
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