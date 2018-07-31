«Оборудуют перрон и путь руления»: в аэропорту Перми, начали готовиться к установке телетрапов

После завершения реконструкции в аэропорту появятся телетрапы

В пермском аэропорту «Большое Савино» начали строить перрон, необходимый для установки телетрапов, по который пассажиры смогут переходить из самолета в здание вокзала, не выходя на улицу. Также рабочие реконструируют дорожку, по которой к аэропорту будут подъезжать воздушные суда.

— На перроне оборудуют путь руления, обустроят водосточно-дренажную сеть, установят светосигнальное оборудование и освещение, — рассказали в правительстве Прикамья. — После этого в пермском аэропорту появятся пять телетрапов.

Работы в аэропорту должны завершить до 30 ноября 2019 года. Но губернатор поручил «максимально ускорить процесс реконструкции».