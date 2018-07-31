Все курганские пляжи признали непригодными для купания

Вода и почва на курганском пляже «Голубые озёра» не соответствует требованиям безопасности, сообщают в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

В ходе лабораторных исследований проб выяснилось, что в воде превышен показатель содержания термотолерантных колиформных бактерий. Песок и почва с муниципального пляжа оказались заражены бактерией кишечной палочки, ту же проблему выявили и в образцах почвы с коммерческого пляжа.

Кроме того, в Роспотребнадзор поступили жалобы курганцев, которые сообщили о ненадлежащем содержании территории муниципального пляжа. Горожане сообщили о переполненных контейнерах с мусором, который никто не торопится вывозить.

«Проведена экспертная оценка территории пляжа, с фиксацией фактов, отраженных в жалобе. На основании экспертизы будут приняты меры административного воздействия на собственников зоны рекреации», — отметили в ведомстве.

Добавим, что на минувшей неделе проверке подверглись пляж на бульваре Солнечном и «Бабьи пески». В этих местах отдыха также было выявлено несоответствие проб воды требованиям безопасности, и от администрации города потребовали запретить купание, установив соответствующие информационные щиты. Отметим, что перед официальным открытием городских пляжей в начале июля воду и песок проверили и признали безопасными.