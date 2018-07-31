Москвичам рекомендовали плавать с телефоном

Москвичам и гостям столицы, купающимся в водоёмах, посоветовали брать с собой мобильный телефон. Если вернуться на берег не хватает сил, то с помощью устройства в водонепроницаемом пакете можно вызвать спасателей, сообщил глава отдела безопасности людей на водных объектах столичного управления МЧС Александр Гоков.

В связи с жаркой погодой и многочисленными происшествиями на воде, представитель МЧС отметил, что «если рядом никого нет, то тратить силы на крики и бултыхание нет смысла», передаёт АГН «Москва»

«Надо стараться держаться на воде, раскинув руки в стороны. И, если есть возможность, надо грести к берегу или другому объекту на воде, например буйку, за который можно зацепиться и оттуда уже звать на помощь. Чтобы избежать сведения рук и ног в воде, лучше иметь при себе булавку или иголку, чтобы привести ногу или руку в чувство», — посоветовал Александр Гоков.

Также представитель МЧС рекомендовал брать с собой на отдых мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.

«Почувствовав, что нет сил на обратный путь, можно добраться до буйка или другого объекта на воде, позвонить по номеру «101» и вызвать спасателей», — резюмировал Гоков.