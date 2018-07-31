Москвичам посоветовали купаться вместе с телефонами

МЧС Москвы рассказали горожанам о правилах поведения в водоеме. Так, рекомендуется не паниковать, а позвать на помощь, если человек начал тонуть и брать с собой телефон, сообщил АГН «Москва» начальник отдела безопасности людей на водных объектах главного управления МЧС России по столице Александр Гоков.

«В связи с жаркой погодой и большим количеством происшествий на воде хотелось бы дать несколько рекомендаций на случай, если человек начал тонуть. В первую очередь, не нужно паниковать, паника только усугубит положение. Нужно также осмотреться вокруг, позвать на помощь, если кто-то есть рядом», — сказал Гоков.

Он отметил, что если рядом никого нет, надо стараться держаться на воде, раскинув руки в стороны, а если есть возможность, надо грести к берегу или другому объекте на воде по кратчайшему маршруту.

«Чтобы избежать сведения рук и ног в воде, лучше иметь при себе булавку или иголку, чтобы привести ногу или руку в чувство», — добавил Гоков.

Кроме того, он рекомендовал отдыхающим брать с собой мобильный телефон в водонепроницаемом чехле, чтобы вызвать на помощь спасателей в случае необходимости.

В конце мая в МЧС Москвы также рассказали горожанам о правилах поведения на водоемах. Так, купаться рекомендовали только в специально отведенных местах и не подходить к водоемам в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ