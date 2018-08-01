В Перми рассказали, почему не стоит давать деньги на лечение детей лжеволонтерам с ящиками-копилками

Крупнейшие пермские благотворительные фонды никогда не собирают деньги на лечение детей в транспорте — так поступают только организации, еще успевшие хорошо себя зарекомендовать

Люди, которые подходят на улице или в транспорте и просят помочь собрать средства на лечение ребенка — не те, кому нужно отдавать деньги, считают власти Прикамья и благотворительные фонды. Они рассказали, как отличить настоящих волонтеров от тех, кто ведет свою работу нечестно, и что делать, если видишь подозрительных людей с коробками для сбора денег.

— В июне ко мне обратилась моя коллега, детский омбудсмен из Башкортостана , с просьбой помочь в лечении Виктории Виноградовой, девочки из Прикамья. Но оказалось, что такого ребенка не существует, — говорит уполномоченный по правам ребенка Светлана Денисова . — Позднее, пообщавшись с сотрудниками полиции и коллегами из благотворительных фондов, я выяснила, что проблема не только в сборе денег на несуществующих детей. Проблема еще и в том, что в Перми и других городах Прикамья периодически появляются люди, которые ведут сборы в «ящики». При этом на сайтах фондов, представителями которых называют себя такие волонтеры, нет никакой информации о том, на что потрачены собранные средства. Поэтому велика вероятность того, что все они или значительная часть их идут вовсе не на помощь детям.

По словам представителя краевого МВД Татьяны Кандаковой, сейчас наказать за сомнительные сборы средств очень трудно: такая деятельность чаще всего не подпадает ни под статью о попрошайничестве, ни под статью о мошенничестве. Поэтому эффективнее всего бороться с сомнительными сборами, просто обходя их стороной.

— Ни один из добросовестных благотворительных фондов Прикамья не проводит сбор средств на улице вне согласованной с властями акции, — сообщила Галина Берестнева из «Территории семьи». — Если вы хотите убедиться, что ваши деньги действительно пойдут на помощь детям, попросите у волонтеров копию разрешения на проведение публичного мероприятия, доверенность на сбор средств от благотворительного фонда и свидетельство о его регистрации. Стоит обратить внимание и на ящик для сбора средств. Он должен быть опломбирован. На пломбах обязательны печать фонда и подпись его руководителя.

Также, по словам Галины, полезно будет поискать информацию о благотворительном фонде, ведущем сбор, в Интернете.

— Введите в поисковике название фонда, посмотрите, есть ли у него официальный сайт с отчетами о расходовании средств, аккаунты в социальных сетях, проверьте, упоминали ли фонд СМИ. Если вы сомневаетесь, что человек с ящиком для сбора средств представляет именно этот фонд, позвоните на его официальный номер и спросите, проводит ли он сейчас акцию, — посоветовала Галина Берестнева. — Эти рекомендации распространяются на все благотворительные сборы, а не только те, что касаются детей с проблемами в здоровье.

Если вы обнаружили, что сбор средств — сомнительный, не стоит проявлять агрессию по отношению к тем, что его ведет.

— Часто сбором средств занимаются подростки, которые не разобрались в вопросе и искренне считают, что делают доброе дело. Поэтому не надо бурно реагировать на их деятельность, — прокомментировала координатор из фонда «Детморозим» Арина Плюснина. — Если сбор идет в транспорте, сообщите об этом кондуктору или позвоните в полицию. Полицейские разберутся, законна ли эта акция. Если сбор средств идет на проезжей части — это нарушение правил дорожного движения. Об этом также стоит заявлять в полицию.

Чтобы снизить количество сомнительных сборов средств, омбудсмен, полиция и благотворительные фонды направили письмо уполномоченному по правам ребенка в России Анне Кузнецовой . В нем они просят ее обратиться к депутатам с просьбой установить ответственность за сборы средств в ящики-копилки, которые проходят вне организованных благотворительных акций. Идея принадлежит не пермякам. Подобные обращения уже написали представители других регионов.

Ранее в Перми объявили сбор средств для несуществующего детдома.