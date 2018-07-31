В Китае в первом полугодии 36,618 должностных лиц подверглись наказаниям за нарушение «Правил из восьми пунктов»

Пекин, 31 июля / Синьхуа / — Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины сообщила, что 36 618 должностных лиц, включая чиновника министерского уровня, в первом полугодии 2018 года подверглись наказаниям за нарушения «Правил из восьми пунктов», принятых ЦК КПК в рамках борьбы с коррупцией.

Данные должностные лица причастны к 25,677 делам, говорится в заявлении комиссии.

Наиболее распространенными проступками стали осуществленная с нарушением нормативов выплата пособий или бонусов, за ними следуют дарение или получение подарков, а также использование служебного транспорта не по назначению.

В июне наказаниям подверглись 9,519 должностных лиц, являющихся фигурантами 6,692 дел, сообщается в заявлении комиссии.

"Правила из восьми пунктов" были приняты в 2012 г. в целях сокращения нежелательных методов работы и поддержания тесных контактов партийных кадров с народными массами.

Комиссия ежемесячно сообщает о применении «Правил из восьми пунктов» на уровне провинциальных правительств, центральных государственных и партийных учреждений, госпредприятий центрального подчинения и центральных финансовых учреждений. -0-