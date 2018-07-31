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В центре Волгограда на Проспекте Ленина появилась велодорожка
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В центре Волгограда на Проспекте Ленина появилась велодорожка 

АиФ Волгоград 58 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Новая велодорожка появилась в Центральном районе Волгограда протяженностью 3,5 километра. Расположилась она на Первой продольной от улицы Краснознаменской до улицы Глазкова.
Как сообщает пресс-служба мэрии, велодорожку планировали создать еще в начале-середине июля, однако помешали ливни. После того, как коммунальщики привели дороги в порядок, устранив последствия непогоды, они нанесли соответствующее обозначение на выделенную полосу, предназначенную для движения общественного транспорта.
Появление удобного маршрута позволит горожанам с комфортом передвигаться по центру Волгограда. Это очередной шаг по созданию единого велопешеходного пространства, куда уже вошли парки с дорожками для двухколесных коней в парке Победы напротив стадиона и около интерактивного музея.
Отметим, власти планируют сделать велодорожку на нижней террасе Центральной набережной, в пойме реки Царица и в нескольких парках.
«Концепция развития велоинфраструктуры в городе предусматривает развитие сети дорожек для велосипедистов по всему Волгограду, связывая между собой главные прогулочные зоны», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
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