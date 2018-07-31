Александр Лавренов: «Любой вопрос требует ответа»

Все начинается с экспертов

Нина Наскидашвили, АиФ-Югра: Давайте подведем итоги прошедшего полугодия. Какие наиболее важные вопросы вам пришлось рассматривать, так или иначе влияющие на жизнь нашего города.

Александр Лавренов: Я не возьму такую смелость на себя отметить важность и необходимость того или иного решения. За семь заседаний Думы, которые мы провели в первом полугодии, депутаты приняли более шестидесяти решений — они все направлены на благо жителей нашего города.

Будь то внесение изменений в положение об оплате труда работникам бюджетных учреждений, или изменение правил благоустройства, или присвоение звания «почетный житель города» — они все необходимы и важны.

— В Думе города работает несколько комитетов, которые проводят экспертный анализ любого решения, которое выносится на заседание Думы. Насколько эффективно работают депутаты в этих комитетах?

— В нашей Думе работает три комитета: по городскому хозяйству, бюджету, социальной политике, и комиссия по местному самоуправлению. Любой вопрос, который выносится в Думу, проходит тщательное изучение на этих комитетах с приглашением специалистов, представителей администрации и учреждений, заинтересованных в том или ином решении. Ни один документ на Думу не выносится без рассмотрения на комитетах и комиссии.

У горожан хорошие идеи

— Как в городской Думе учитывают мнение горожан? Привлекается ли общественность в обсуждение и подготовку актуальных проблем города?

— В первую очередь, это происходит на личных встречах депутатов со своими избирателями, с жителями Ханты-Мансийска. Хочется отметить один из новых моментов: в этом полугодии мы ввели за правило отчет депутатов Думы города Ханты-Мансийска перед жителями в формате встреч с коллективами предприятий и учреждений. Депутаты выходили с отчетами перед медицинскими работниками Окружной больницы, была большая встреча с работниками культуры в «Югра-Классик». Такие встречи — возможность получить обратную связь.

Также депутаты еженедельно проводят личные приемы горожан. Еще один канал связи — Интернет-сообщество. Я работаю и на личном приеме, и в социальных сетях. Стараемся учитывать все настроения и пожелания хантымансийцев. Все идеи и проекты, которые связаны с улучшением нашего города. Думаю, что на сегодня мало найдется проблем, о которых бы не знали депутаты или администрация города.

То есть ответ на вопрос «что делать?» у нас есть. Теперь необходимо понять «как?». Как реализовать тот или иной проект? Как выполнить ту или иную задачу. Сколько это стоит? Откуда брать ресурсы? И ведь зачастую, если говорить о каких-то идеях, то они очень хорошие, интересные, полезные.

Задача депутата — не высказываться по поводу того или иного решения на комитете, а «привязать» его к реальным потребностям города, если нужно, выступить самому «экспертом» или привлечь знающих людей.

Например, депутатская инициатива. Есть предложения от депутатов, которые они вносят на рассмотрения работы того или иного комитета. Но зачастую, когда начинается непосредственно работа над темой, выясняется, что этот вопрос либо уже решается, но другими путями, либо уже решен, и по какой-то причине, люди, обратившиеся к депутату, об этом не знают.

Наша задача — донести населению города информацию о всех возможностях, которые есть в Ханты-Мансийске, о всех направлениях работы и созданных инструментах, которые призваны решать какие-то задачи.

Народные избранники в соцсетях

— Как депутаты Думы и лично вы общаетесь в социальных сетях?

— Про всех депутатов не могу сказать, но большинство — зарегистрированы на той или иной социальной площадке, имеют свои странички. Если о себе — я достаточно активен. Каждый вечер просматриваю новости нашего города, как в официальных источниках, так и в интернет-сообществах. Есть конструктивные моменты, предложения. В соцсетях находится в основном молодежь, часто мы общаемся в режиме «вопрос-ответ». Многое я могу объяснить сам, в чем компетентен и где наработан опыт, есть моменты, которые требуют обсуждения с коллегами из жилищной сферы, департамента городского хозяйства, социальной политики. Я беру время и позже отвечаю. Любой вопрос требует ответа.

— Насколько депутаты свободны в выражении своего мнения? Часто ли бывает, что человек не согласен с мнением фракции или большинства депутатов?

— Такое бывает достаточно часто. Здесь самое главное: всем прийти к единому мнению, направленному на благо нашего города. Диалог идет практически постоянный. Мы много обсуждаем. Если по какому-то вопросу мы не можем прийти к единому решению, проводим депутатские слушания. Пока не будет дано полное разъяснение. В нашем городе реализуется созидательная политика, потому что Ханты-Мансийск стремительно растет и развивается.

Благоустройство продолжается

— В прошлом году наши депутаты занимались реализацией программы благоустройства в нашем городе «Комфортная среда», было сделано очень много полезного. В этом году она идет не так громко.

— Программа благоустройства продолжает реализацию не менее активно и в этот летний сезон. В прошлом году она показалась «громкой», потому что ей был дан старт, привлекалось много представителей городской общественности и горожан для создания самого списка приоритетных объектов для благоустройства. А сейчас идет по нему работа.

Депутаты с органами представительной власти и сотрудниками тех или иных учреждений продолжают выезжать на свои «подопечные» территории, будь то избирательный округ, или «участки» города, по которым работает фракция. Почти всегда выезды сопровождают представители департамента городского хозяйства, управления муниципального контроля. Если это земля управляющей компании, то присутствует представитель УК, чтобы на месте решить проблемы. За летний период в нашем городе надо сделать очень многое, от ремонта инженерных коммуникаций до благоустройства конкретных дворов жилых домов.

Все на виду

— Как часто в городскую Думу приходят инициативные люди со своими идеями, и как вы им помогаете?

— Чаще они идут в соответствующие органы исполнительной власти. К нам идут в том случае, когда знают лично или знают по предыдущей работе. Молодежи много обращается. Идут практически ко всем депутатам. Перед Думой или после официальных заседаний я много общаюсь со всеми коллегами-депутатами, и вижу, как они ведут себя в жизни и в социальных сетях. Город маленький, все на виду. Люди идут в Думу, и это хорошо.

— В сентябре начнется новый сезон депутатской деятельности. Вы уже наметили актуальные вопросы для жителей нашего города, которые необходимо будет рассмотреть?

— В первую очередь, мы будем рассматривать итоги прошедшего лета. Как подготовились школы и сады к учебному году, как прошла работа летних лагерей, как трудилась молодежь, весь блок по благоустройству территории и подготовка к зимнему периоду. Будут рассматриваться вопросы бюджета. Сентябрь будет достаточно активным, за лето накапливается много вопросов, которые требуют решения Думы. Если депутаты ушли на каникулы, это не значит, что мы разъехались. Просто не назначаются официальные заседания Думы, но сами депутаты на месте, и работа продолжается.