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Водоканал ремонтирует канализационную сеть на Павловском тракте
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Водоканал ремонтирует канализационную сеть на Павловском тракте 

АиФ — Алтай 52 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Барнаульский водоканал приступил к капитальному ремонту сети водоотведения домов №№ 209, 213 и 215 на Павловском тракте. Эти мероприятия планируется завершить в начале октября и они должны минимизировать проблему неприятного запаха в жилом районе.
Администрация краевой столицы и «Росводоканал Барнаул» приняли совместное решение о капитальном ремонте канализационной сети с установкой модульной КНС, что позволит исключить из процесса транспортировки частную станцию. Стоки через модульную КНС будут поступать на КНС №20, которую эксплуатирует барнаульский водоканал.
«Мы понимаем социальную значимость и важность решения проблемы для жителей. Наша задача — качественно и оперативно провести ремонт и привести транспортировку стоков в нормальный рабочий режим», — подчеркнул генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.
«Закупочные процедуры закончены, необходимое оборудование выбрано. Площадка подготовлена, в настоящий момент ведутся земельные работы», — рассказал заместитель главного инженера «Росводоканал Барнаул» Евгений Чайкин.
Напомним, что канализование 3 многоэтажных жилых домов ранее осуществлялось через частную КНС на Павловском тракте, 215в. Только после этого сточные воды попадали на КНС, обслуживаемую барнаульским водоканалом, и далее — на очистные сооружения. В марте 2018 года владелец частной КНС остановил ее, что привело к выходу стоков на поверхность и усилению неприятного запаха.
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