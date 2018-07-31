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В Кургане закрыли последний официально открытый пляж
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В Кургане закрыли последний официально открытый пляж 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Голубые озёра теперь тоже всё  Специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии Курганской области» отобрали на проверку пробы песка и воды на пляже «Голубые озера». Результаты лабораторного анализа выявила несоответствие воды по показателю «термотолерантные колиформные бактерии».
— Отобранные пробы песка и почвы не соответствуют по нормативам присутствие в пробах бактерий кишечной палочки и энтерококков, — сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Также в ведомство поступили жалобы горожан на несвоевременный вывоз мусора и, как следствие, переполненные мусорные контейнеры на территории муниципального пляжа. На основании экспертизы будет решен вопрос об административном воздействии на собственников зоны отдыха.
Жители начали жаловаться на переполненные урны и контейнеры с открытия купального сезона
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