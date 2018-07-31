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В Госдуме предложили повысить штрафы за ведение теневого бизнеса
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В Госдуме предложили повысить штрафы за ведение теневого бизнеса 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Штрафы за предпринимательскую деятельность без образования юрлица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя предлагают ужесточить. За отказ выйти из тени наказание должно составлять 30 тысяч рублей. Предложение группы депутатов поддержали в Минюсте и в думской фракции ЕР.
Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас за бизнес без регистрации штраф составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей при первом нарушении. Его хотят увеличить до 5–10 тысяч рублей. При повторном выявлении теневого бизнеса владельца предлагают штрафовать на 20–30 тысяч рублей, сообщает газета «Известия».
Предполагается что нововведение остановит недобросовестных предпринимателей, заявил глава экспертно-консультативного совета (ЭКС) фракции «Единая Россия» по взаимодействию с бизнес-сообществом Дмитрий Сазонов. Совет поддержал проект, рекомендовав подумать над снижением размера санкций.
По мнению авторов инициативы, действующие штрафы не останавливают нарушителей. Они ниже госпошлины, которая берется за регистрацию ИП и юрлица — 800 рублей и четыре тысячи рублей соответственно. Кроме того, легальных бизнесменов штрафуют на большие суммы. Например, за опоздание с подачей налоговых деклараций предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей. Кроме того, штрафы не повышались уже более 10 лет и за это время успели «обесцениться».
По данным законодателей, количество теневых предпринимателей растет. Они привели в пример Тульскую область, где в 2016 году было выявлено 98 случаев ведения бизнеса без госрегистрации, а за девять месяцев 2017-го уже 128.
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