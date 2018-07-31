Стало известно, когда во Владивостоке дадут воду после очередного отключения

Стартовали очередные гидравлические испытания.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» начал осенне-летние гидравлические испытания вчера, 30 июля. Это итоговая проверка готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона.

Во время гидравлических испытаний энергетики смогут оценить качество ремонтных работ, проведенных на трубопроводах в летний период, а также в случае выявления мест порывов и течей устранят неисправности.

С 30 июля по 6 августа от горячего водоснабжения будут отключены жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная»:

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 53, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72; Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38; Аксаковская: 1; Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10; Алтайская: 3; Амурская: 82, 84, 86, 96; Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56, 58; Ватутина: 2, 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26; Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36; Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48; Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59; Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у; Жуковского: 10-15, 1-9; Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Котельникова: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30; Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164; Круговая 2-я: 12, 14; Ладыгина: 2, 4, 5, 9, 9/1, 11, 13, 15, 17, 19; Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а; Марченко: 6, 15, 32; Народный: 4, 4у, 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57; Невельского: 21у, 31; Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87; Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122; Некрасовский : 24; Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155; Острякова: 6; Отлогая: 10; Партизанский: 52, 58, 58в; Писаревская: 6/8; Проходная 4-я: 12, 16; Руднева: 1, 1а, 1б, 3; Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24; Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12; Снеговая: 30, 31, 41, 74, 123, 125; Стрелковый: 22а; Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31; Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54; Флотский: 37/39; Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 13, 19, 21; Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, так как Правила технической эксплуатации тепловых сетей напрямую предписывают во время гидравлических испытаний отключать от системы горячего водоснабжения потребителей. Это мера вынужденная, но необходимая, иначе невозможно подготовить теплосети к предстоящему отопительному сезону.