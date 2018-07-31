Обворовать дважды: пермские чиновники продают населению обломки ядовитых домов

Аттракцион невиданной жадности продемонстрировали чиновники и застройщики в Пермском крае . В городе Березняки на миллионы бюджетных денег возвели коттеджный поселок для вынужденных переселенцев, чьи дома пострадали во время подвижки грунта. Но справить новоселье люди так и не успели. Выяснилось, что квартиры непригодны для жизни. Стены из дешевых стройматериалов буквально пропитаны ядовитым формальдегидом. Опасный микрорайон решили снести, но даже на этом нашли способ заработать. Виктор Синеок выяснил подробности.

Межкомнатная дверь вместо таблички. Вместо шлагбаума — половая доска. Вокруг — машины с желающими купить стройматериалы по дешевке. Едут со всей округи. Вредные для здоровья дома в микрорайоне «Усольский-2» решили даже не сносить. А распродать гражданам по частям.

— Люди сами все разбирают, да еще и платят за это — удивляется охранник площадки.

Город Березники немного с другого ракурса больше напоминает постапокалиптический триллер. Нигде такого больше нет. Но нигде нет и таких специфических условий жизни.

Второй по величине город в Пермском крае стоит на месторождении калийных и магниевых солей. С 2007 здесь образовалось несколько провалов.

В одном из них даже произошел взрыв. Людей из пострадавших домов выселили в специально построенный микрорайон. Правда, вскоре выяснилось, что и здесь жить невозможно. В первом же домике, в который мы зашли наугад — следы разрухи. Говорят, что в других домах то же самое происходит. — Вот такие дома построили у нас в Березниках — негодуют горожане.

Здания стали разваливаться раньше, чем люди успели заселиться. Потолки текли, тонкие стены проламывались от неловкого движения. Но главное — экспертиза показала, что допустимый уровень формальдегида здесь превышен в разы:

«Пробы воздуха исследовались на содержание формальдегида, бензола, диметилбензола (ксилол), гидроксибензола (фенол) и метилбензола. По результатам исследований выявлены значимые превышения среднесуточной предельно-допустимой концентрации формальдегида во всех помещениях» — гласит заключение.

На стройку потратили почти полтора миллиарда бюджетных рублей. Но основную часть куда-то «вымыло», словно породы из местных шахт. Домики Наф-Нафа и Ниф-Нифа возвели на остатки средств, из дешевых и вредных материалов. И теперь их решено снести. Но, оказалось, и на этом процессе можно заработать. — Дороговато. Разница в магазине совсем маленькая — возмыщаются покупатели. — То есть, вы разбираете сами все это? — Ну конечно, в принципе, да. Если бы они бы разобрали, кучкой сложили бы. Пришел, выбрал то, что тебе надо. Конечно, было бы гораздо лучше. Чем самому ковыряться, со своим инструментом приезжать» — говорят Виктор и Владимир, посетители этого строительного секонд-хенда под открытым небом. Опасные материалы от них не только не оградили. Ими открыто торгуют. Подрядчик этого предпочитает не замечать.

Люди много что говорят. Что ж теперь. Я не могу это комментировать — отвечает его представитель журналистам.

Сначала попытаться переселить людей в непригодные для жизни вредные дома, на постройку которых выделены огромные деньги. Потом формальдегидные сооружения, уже по частям, распродать другим горожанам. Можно ли тут урвать что-то еще? Теоритически, да: можно ещё брать деньги за лечение отравившихся жителей.