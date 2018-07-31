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В Ханты-Мансийске появится 20-километровая велодорога
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В Ханты-Мансийске появится 20-километровая велодорога 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Обустроенное велосипедное кольцо появится в столице Югры. Уже в этом году обустроенная 12-ти километровая велосипедная дорожка дополнит уже существующую. Новый веломаршрут объединят с участком, обустроенным в 2017 году, по направлению улиц Студенческая — Восточная объездная — Мира.
Как сообщает Znak.com, новый участок достроят от транспортной развязки на пересечении улиц Объездная и Мира до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская» по улице Энгельса.
Отметим, что велодорогу обособят при помощи специальных дорожных знаков и разметки.
В окружном правительстве подчеркивают, что данный проект стал частью «доступной среды», поскольку кроме велосипедистов дорога удобна для передвижения маломобильных горожан.
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