В Ханты-Мансийске появится 20-километровая велодорога

Обустроенное велосипедное кольцо появится в столице Югры . Уже в этом году обустроенная 12-ти километровая велосипедная дорожка дополнит уже существующую. Новый веломаршрут объединят с участком, обустроенным в 2017 году, по направлению улиц Студенческая — Восточная объездная — Мира.

Как сообщает Znak.com, новый участок достроят от транспортной развязки на пересечении улиц Объездная и Мира до площади Свободы и дальше по улице Объездной до гостиницы «Олимпийская» по улице Энгельса.

Отметим, что велодорогу обособят при помощи специальных дорожных знаков и разметки.

В окружном правительстве подчеркивают, что данный проект стал частью «доступной среды», поскольку кроме велосипедистов дорога удобна для передвижения маломобильных горожан.