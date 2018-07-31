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Быстрая развязка: показываем, как мост на Братьев Кашириных построили за одну минуту
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Быстрая развязка: показываем, как мост на Братьев Кашириных построили за одну минуту 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В Челябинске вырос новый мост у цирка. Основание для третьего уровня развязки перекинули через существующие проезжие части и вплотную подошли к улице Нагорной, где ради дороги снесут несколько домов. Работы непрерывно идут уже полтора месяца. Всё это время оператор 74.ru наблюдал за их ходом. Сегодня мы готовы всего за одну минуту показать, как крупное строение собирали, словно конструктор.
Новый уровень развязки начали строить в середине июня
Третья очередь развязки будет идти от пересечения улиц Береговой и Братьев Кашириных и завершаться на пересечении улиц Российской и Нагорной. Полностью работы планируют завершить к концу 2018 года.
Для строительства использовали кран грузоподъёмностью 650 тонн. Первую балку смонтировали 19 июня. Несколько раз на время работ опасный участок перекрывали для пешеходов и автомобилистов.
Видео: Вадим Архипов
Теперь для продолжения строительства дороги предстоит расчистить участок на улице Нагорной. Владельцам домов, которые пойдут под снос ради развязки, администрация выплатит компенсацию. Одни жители уже получили деньги, а другие оказались в корне не согласны с условиями, предложенными мэрией. По их словам, участки в центре города чиновники хотят выкупить по цене дач. Ранее мы рассказывали о том, как люди готовят обращение к президенту Владимиру Путину и иски в суд, а в случае принудительного сноса грозят броситься под бульдозер.
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