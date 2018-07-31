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Власти Москвы предоставят новый участок под шоу «Дом-2» в ТиНАО
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Власти Москвы предоставят новый участок под шоу «Дом-2» в ТиНАО 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти столицы выделят новый участок для популярного отечественного шоу об отношениях «Дом-2», который будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Собственнику объектов и земельного участка [где, находится павильон «Дом-2»] будет в полной мере компенсирована потеря части земельного участка. Будет [предоставлена] земля с другой стороны оставшегося участка", — сказал Жидкин, уточнив, что такое решение с собственником согласовано.
Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка «Летова Роща» в ТиНАО. Здесь планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино. Земля и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест».
Ранее компания «ЕТК-Инвест» купила 2,9 га земли в Новой Москве для съемок данного телешоу.
"Дом-2" является популярным отечественным реалити-шоу, выходящим на телеканале ТНТ с 2004 года. За время действия программы вышло более 5 тыс. выпусков. Ведущими первого выпуска программы были Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.
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