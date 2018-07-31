Власти Москвы предоставят новый участок под шоу «Дом-2» в ТиНАО

МОСКВА , 31 июля. / ТАСС /. Власти столицы выделят новый участок для популярного отечественного шоу об отношениях «Дом-2», который будет находиться рядом с попавшим под снос павильоном в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщил во вторник глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Собственнику объектов и земельного участка [где, находится павильон «Дом-2»] будет в полной мере компенсирована потеря части земельного участка. Будет [предоставлена] земля с другой стороны оставшегося участка", — сказал Жидкин, уточнив, что такое решение с собственником согласовано.

Съемочная площадка «Дома-2» под названием «Поляна» находится около поселка «Летова Роща» в ТиНАО. Здесь планируется строительство дороги из Саларьево в Марьино. Земля и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест».

Ранее компания «ЕТК-Инвест» купила 2,9 га земли в Новой Москве для съемок данного телешоу.