Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабмину

Национальное собрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству страны. Об этом сообщает BFM.

По данным телеканала, за вотум недоверия проголосовали 143 депутата.

Как отмечается, для принятия вотума была необходима поддержка 289 депутатов.

Ранее сообщалось, что рейтинг популярности французского президента Эммануэля Макрона упал до рекордно низкого значения на фоне скандала с избиением манифестанта сотрудником Елисейского дворца.

Как отмечалось, 61% французов, отвечая на вопрос, устраивает ли их Макрон на посту президента, заявили о «полном недовольстве».