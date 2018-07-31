На Ямале внедряют стандарты развития волонтерства

Ямал включен в перечень «пилотных» субъектов по внедрению стандарта развития волонтёрства, разработанного Агентством стратегических инициатив . Об этом врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на заседании совета глав при главе региона. Его участники обсуждали мероприятия, посвященные Году добровольца, а также развитие в регионе волонтёрского движения.

Эта работа в округе носит системный характер. Сейчас на Ямале действуют около 170 добровольческих объединений, в которые входят более 5000 волонтёров. Жители округа — постоянные участники всероссийских акций и крупных экологических проектов.

«На Севере тема безвозмездной помощи всегда была актуальна. У нас много хороших примеров, есть достижения и успехи. Волонтёры помогают в крупных экологических уборках, во время социальных акций и даже при чрезвычайных ситуациях, например, участвуют в тушении лесных пожаров. В ноябре в Салехарде запланировано масштабное мероприятие, в рамках которого будут подведены итоги и состоится награждение лучших добровольцев Ямала. Это важная тема, которой мы будем постоянно уделять внимание. В конце года внимательно посмотрю, какую поддержку вы оказывали волонтёрским объединениям, и сделаю свои выводы», — обратился к главам муниципальных образований Дмитрий Артюхов.

Сейчас в регионе ведётся работа по формированию координационного совета по развитию добровольчества. Одной из первых его задач станет разработка и утверждение плана по общему развитию и поддержке добровольчества в округе.