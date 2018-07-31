На Ямале внедряют стандарты развития волонтерства 

Ямал включен в перечень «пилотных» субъектов по внедрению стандарта развития волонтёрства, разработанного Агентством стратегических инициатив. Об этом врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил на заседании совета глав при главе региона. Его участники обсуждали мероприятия, посвященные Году добровольца, а также развитие в регионе волонтёрского движения.
Эта работа в округе носит системный характер. Сейчас на Ямале действуют около 170 добровольческих объединений, в которые входят более 5000 волонтёров. Жители округа — постоянные участники всероссийских акций и крупных экологических проектов.
«На Севере тема безвозмездной помощи всегда была актуальна. У нас много хороших примеров, есть достижения и успехи. Волонтёры помогают в крупных экологических уборках, во время социальных акций и даже при чрезвычайных ситуациях, например, участвуют в тушении лесных пожаров. В ноябре в Салехарде запланировано масштабное мероприятие, в рамках которого будут подведены итоги и состоится награждение лучших добровольцев Ямала. Это важная тема, которой мы будем постоянно уделять внимание. В конце года внимательно посмотрю, какую поддержку вы оказывали волонтёрским объединениям, и сделаю свои выводы», — обратился к главам муниципальных образований Дмитрий Артюхов.
Сейчас в регионе ведётся работа по формированию координационного совета по развитию добровольчества. Одной из первых его задач станет разработка и утверждение плана по общему развитию и поддержке добровольчества в округе.