В Омске с Аллеи литераторов временно убрали памятные камни

На бульваре Мартынова проводятся работы по замене инженерных коммуникаций и опор электроосвещения. Вскоре на бульваре уложат асфальт и выложат пешеходную плитку, сообщает пресс-служба мэрии. Чтобы не повредить памятные камни на Аллее литераторов, строители временно перенесли их поближе к СКК имени Блинова

«Параллельно с благоустройством решается судьба литературных камней. В этом году они точно остаются на бульваре. На время работ их перенесли ближе к спортивному комплексу имени Виктора Блинова, чтобы затем вернуть на прежние места. Камни находятся под постоянной охраной», — объяснил замглавы администрации Центрального округа Александр Лесниченко.

Также в этом году на бульваре Мартынова обновят существующие газоны и сделают новые, установят скамейки, две детские площадки и оборудуют летний водопровод. Рабочие уложат 300 квадратных метров плитки, 400 квадратных метров асфальта и высадят 168 деревьев ценных пород: ели, шаровидные ивы и пихты.

Напомним, что за благоустройство бульвара Мартнынова проголосовало 43 598 омичей. Проект благоустройства рассчитан на 2018 и 2019 года. Его стоимость составляет около 50 млн рублей. Первая очередь работ завершится к 1 сентября.