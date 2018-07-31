Ещё
В Омске с Аллеи литераторов временно убрали памятные камни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске с Аллеи литераторов временно убрали памятные камни 

АиФ-Омск 58 минут назад
Фото: АиФ-Омск
На бульваре Мартынова проводятся работы по замене инженерных коммуникаций и опор электроосвещения. Вскоре на бульваре уложат асфальт и выложат пешеходную плитку, сообщает пресс-служба мэрии. Чтобы не повредить памятные камни на Аллее литераторов, строители временно перенесли их поближе к СКК имени Блинова.
«Параллельно с благоустройством решается судьба литературных камней. В этом году они точно остаются на бульваре. На время работ их перенесли ближе к спортивному комплексу имени Виктора Блинова, чтобы затем вернуть на прежние места. Камни находятся под постоянной охраной», — объяснил замглавы администрации Центрального округа Александр Лесниченко.
Также в этом году на бульваре Мартынова обновят существующие газоны и сделают новые, установят скамейки, две детские площадки и оборудуют летний водопровод. Рабочие уложат 300 квадратных метров плитки, 400 квадратных метров асфальта и высадят 168 деревьев ценных пород: ели, шаровидные ивы и пихты.
Напомним, что за благоустройство бульвара Мартнынова проголосовало 43 598 омичей. Проект благоустройства рассчитан на 2018 и 2019 года. Его стоимость составляет около 50 млн рублей. Первая очередь работ завершится к 1 сентября.
АиФ-Омск: последние новости
Стать ближе к звёздам. Что школьники знают об НЛО и жизни во Вселенной Омичей приглашают в «юрту дружбы» знакомиться с казахскими обычаями Омский Роспотребнадзор за полгода конфисковал 6000 пачек сигарет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»91
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями110
Новая страна встала на сторону России197
В WhatsApp появилась удобная функция8
В РФ нашли еще один повод для штрафов142
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение