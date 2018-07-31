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В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек
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В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Губернатор Пермского края Максим Решетников рассказал о запланированных в аэропорту работах.
«В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы — пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться», — сообщил глава региона в социальных сетях.
В комментариях пермяки высказывают свои предложения. Например, просят установить пеленальный столик в женском туалете нового терминала. А также решить вопрос с парковками.
В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы — пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться. #БольшоеСавино #Пермь
Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 30 Июл 2018 в 12:34 PDT
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