В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек

«В «Большом Савино » началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы — пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться», — сообщил глава региона в социальных сетях.

В комментариях пермяки высказывают свои предложения. Например, просят установить пеленальный столик в женском туалете нового терминала. А также решить вопрос с парковками.

В «Большом Савино» началась реконструкция перрона и рулежных дорожек. После завершения необходимых работ в аэропорту появятся и телетрапы — пермяки и гости города, не выходя на улицу, смогут попадать из здания аэропорта сразу в самолет и обратно. Работы по реконструкции и установке достаточно продолжительные, времени осталось немного, поручил максимально ускориться. #БольшоеСавино #Пермь

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 30 Июл 2018 в 12:34 PDT