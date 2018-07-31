В Октябрьском районе после звонка Берга прекратилось разведочное бурение

27 июля в Октябрьском районе буровая техника прекратила работу вблизи реки Салмыш у села Анатольевка после протестов местных жителей.

Сельчане были обеспокоены тем, что разведочное бурение проводится слишком близко к реке, это могло, по их мнению, обернуться экологическими проблемами. Геологоразведочные работы в этом месте проводило ООО «Сакмарнефть». Организация получила лицензию на использование недр в 2017 году от Департамента по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. Нефтяники начали изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья.

По данным Росприроднадзора области, при размещении скважины учитывались санитарно-защитные зоны населенных пунктов и водоохранные зоны водных объектов. Однако губернатор Юрий Берг в телефонном разговоре с учредителем ООО «Сакмарнефть» указал, что работы в этом месте нужно прекратить.