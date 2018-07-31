В Приангарье горе-отец, задолжавший по алиментам, сбежал от наказания в кладовку

Житель Эхирит-Булагатского района Приангарья задолжал трем своим детям по алиментам 615 тыс. рублей. Многодетная мать обратилась за помощью в правоохранительные службы. Судебные приставы выехали по месту жительства должника, но застать его дома не удалось. Экс-супруга сообщила, что мужчина на данный момент проживает с родителями, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по региону.

Прибыв по указанному адресу, приставам сообщили, что мужчины дома нет. Однако поведение сестры неплательщика заставила должностных лиц усомниться в правдивости ее слов. В итоге мужчина был обнаружен в кладовке. Горе-отца доставили в судебный участок № 134 Эхирит-Булагатского района, где приставы составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Теперь, мужчине предстоит потрудиться. Суд назначил алиментщику 50 часов на обязательных работах. Если же мужчина будет продолжать уклоняться от выплаты алиментов, то ему будет грозить более серьезное наказание — от административного ареста до привлечения к уголовной ответственности.