В кладовке прятался от приставов должник из Эхирит-Булугатского района

В кладовке в доме родителей в Эхирит-Булагатском районе прятался мужчина, который задолжал своим детям 615 тысяч рублей. Его своим поведением невольно выдала сестра, сообщает 31 июля пресс-служба УФССП России по Иркутской области

Судебные приставы несколько раз пытались застать горе-отца в доме, где он жил, но его никогда не было на месте. Тогда бывшая жена должника рассказала, что сейчас мужчина живет в доме родителей. Судебные приставы отправились туда. В доме их внимание привлекло беспокойное поведение сестры должника, которая невольно выдала притаившегося в кладовке брата.

Мужчину доставили в судебный участок № 134 Эхирит-Булагатского района, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Мировой судья назначил ему 50 часов обязательных работ. Если мужчина и дальше скрываться от уплаты алиментов, то ему грозит уголовная ответственность.