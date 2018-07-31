Кабмин одобрил присоединение к конвенции о преступлениях против культурных ценностей

"Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанной конвенции", — говорится в документе.

"Конвенция предусматривает криминализацию ряда противоправных деяний в отношении культурных ценностей, в том числе незаконный импорт культурных ценностей из третьих стран, размещение на рынке культурных ценностей, имеющих незаконное происхождение", — отмечается в пояснительной записке. Конвенция также определяет механизм сбора и обмена информации о мерах, предпринимаемых в ее рамках.

В кабмине отметили, что конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, которые отличаются от предусмотренных российским законодательством.