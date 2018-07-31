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Кабмин одобрил присоединение к конвенции о преступлениях против культурных ценностей
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Кабмин одобрил присоединение к конвенции о преступлениях против культурных ценностей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Правительство России одобрило предложение присоединиться к конвенции Совета Европы о борьбе с преступлениями против культурных ценностей. Соответствующее постановление было размещено во вторник на сайте кабмина.
"Представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанной конвенции", — говорится в документе.
"Конвенция предусматривает криминализацию ряда противоправных деяний в отношении культурных ценностей, в том числе незаконный импорт культурных ценностей из третьих стран, размещение на рынке культурных ценностей, имеющих незаконное происхождение", — отмечается в пояснительной записке. Конвенция также определяет механизм сбора и обмена информации о мерах, предпринимаемых в ее рамках.
В кабмине отметили, что конвенция подлежит ратификации, так как содержит правила, которые отличаются от предусмотренных российским законодательством.
Постановление было подготовлено Министерством иностранных дел РФ.
Конвенция была опубликована 19 мая 2017 года в Никосии на Кипре. В настоящее время ее подписали десять государств — Армения, Греция, Италия, Кипр, Латвия, Сан-Марино, Словения, Португалия, Украина и Мексика.
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