Отходы на переработку из Калининградской области стали «золотыми»

В мае этого года "Российская газета" уже писала об этой проблеме. Тогда эксперты отмечали, что ситуацию могут изменить поправки в федеральный закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Однако необходимые корректировки все еще не отправились из региона в федеральный центр.

Пошлины съели маржу

Злую шутку с переработчиками отходов сыграл режим калининградской особой экономической зоны (ОЭЗ) и новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС). Дело в том, что в рамках ОЭЗ предприниматели эксклава могут ввезти в Калининградскую область импортную продукцию для личного пользования без уплаты таможенных пошлин. Вот только вывозить нерастаможенные вещи на остальную территорию ЕАЭС, в том числе в другие российские регионы, нельзя. Поэтому всем калининградским производителям, ориентированным на работу с «большой Россией », приходится подтверждать на границе евразийский статус своей продукции.

Раньше это требование не касалось отходов и изделий, произведенных из вторсырья. Таможенники руководствовались соглашением по вопросам свободных экономических зон на территории Таможенного союза от 18 июня 2010 года. Однако в новом ТК ЕАЭС, вступившем в силу 1 января 2018 года, говорится, что вторсырье нельзя вывозить за пределы Калининградской области без завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны. То есть игроков рынка отходов обязали подтверждать евразийский статус своей продукции. В случае с бесхозным вторсырьем, собранным у предпринимателей и населения, сделать это практически невозможно. Другой вариант — заплатить за калининградскую продукцию пошлины и таможенный НДС, словно за иностранный груз.

— Несколько переработчиков, которым работать в новых условиях стало невыгодно, остановили производства, отправили сотрудников в вынужденные отпуска, — сообщил председатель Регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко. — Некоторые компании продолжают вывозить продукцию в другие регионы РФ, но необходимость платить пошлины и НДС «съедает» практически всю их маржу. Еще часть предприятий переориентировалась на экспорт. Однако закупочные цены в европейских государствах и раньше были ниже, чем в субъектах РФ. А теперь наши европейские соседи, поляки и литовцы, опустили цены еще ниже, узнав о трудностях калининградских переработчиков.

Разыскивается оператор

На фоне «мусорной реформы», реализация которой сейчас идет в нашей стране, кризис на калининградском рынке переработки вторсырья выглядит более чем странно. Региональные власти повсеместно пытаются найти ответственных за утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО) — то есть отходов, образовавшихся в результате жизнедеятельности человека. Они разрабатывают территориальные схемы обращения с мусором, выбирают региональных операторов, которые должны обеспечить транспортировку и переработку ТКО. И не во всех субъектах РФ эта работа идет гладко.

Фактически игроки рынка уже двадцать лет выполняют функции операторов по обращению с ТКО — Пока в 50 регионах были выбраны региональные операторы по обращению с ТКО. Есть ряд регионов, которые еще не начали этот процесс, и непонятно, начнут ли вообще, — комментирует ситуацию исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

При этом многие общественники, по словам Светланы Разворотневой, жалуются, что территориальные схемы были приняты кулуарно. Поступают жалобы и на непрозрачный процесс выбора региональных операторов.

Как отмечает руководитель научно-методического центра «Управление отходами и вторичными ресурсами» Центра экологической промышленной политики Минпромторга России Владимир Марьев , велик в нашей стране и потенциал производственных отходов. Таких, к примеру, как шины и шлаки. Однако, по мнению эксперта, пока в РФ отсутствует необходимая регуляторная база.

— Закон «Об отходах производства и потребления» перегружен, — подчеркивает Владимир Марьев. — Возможно, следует внести в него поправки или принять отдельный закон о ресурсосбережении, закон о вторичных ресурсах.

В Калининградской области рынок переработки отходов уже сформировался. Превращением вторсырья в товарную продукцию здесь занимается порядка 20 крупных предприятий. Еще около ста небольших фирм собирают отходы у граждан и организаций, сортируют их и продают переработчикам. Фактически игроки рынка уже двадцать лет выполняют функции операторов по обращению с ТКО, не дожидаясь разработки специальной нормативной базы и не получая практически никакой помощи со стороны государства. Налажена в регионе и переработка производственных отходов. Однако сейчас функционирование этой экологически ответственной отрасли находится под угрозой.

Инвестиции на паузе

Калининградский проект «Зеленое дело» — пример работающей системы раздельного сбора мусора, которую организовало микропредприятие. До «мусорного кризиса» жители Калининграда могли сдать на переработку отсортированные отходы, не выходя из дома. Достаточно было накопить пять килограммов макулатуры, полиэтилена и всех видов пластика. За отходами прямо к подъезду приезжал экомобиль. Более того, калининградцам платили деньги — один рубль за один килограмм сырья.

Сортированный мусор небольшая компания передавала крупным калининградским переработчикам. Когда таможенные правила игры изменились, «Зеленому делу» пришлось сделать упор на вторсырье, продукция из которого востребована на территории области.

— Вначале речь шла только о макулатуре. Сейчас я нашел партнера, которой изготавливает товарную продукцию из полиэтилена, стреч-пленки, ПЭТ-бутылок и одного конкретного вида пластика, — рассказывает руководитель проекта Олег Пауков. — Эти изделия реализуются на территории Калининградской области, поэтому таможенные проблемы компанию не затронули. В результате нам удалось вновь расширить ассортимент отходов, принимаемых на переработку. Однако вес партии, за которой приезжает экомобиль, все равно пришлось увеличить до 30 килограммов. Сузился штат компании — раньше мы работали всемером, сейчас — втроем. И от инвестиций в развитие проекта, в организацию собственной переработки вторсырья тоже пришлось отказаться.

Олег Пауков надеется, что калининградские власти совместят ресурсы действующих игроков рынка переработки отходов с ресурсами нового единого оператора по обращению с ТКО. Это можно сделать, к примеру, установив пониженные тарифы для граждан, сортирующих отходы.

— Мы готовы оборудовать дома или дворы специальными контейнерами, вывозить вторсырье, — продолжает предприниматель. — А потом как-то документально подтверждать этот факт, чтобы граждане смогли пользоваться льготным тарифом. Такая совместная работа с региональным оператором будет особенно актуальна в свете проблем, с которыми столкнулись сейчас сортировщики и переработчики отходов.

Законодательная машина забуксовала

Чтобы урегулировать вопрос с вывозом вторсырья в другие российские регионы, необходимо внести правки в ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области» (ФЗ-16). Как поясняют эксперты, нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, где говорится о перемещении отходов, содержат отсылки на национальное законодательство стран — членов союза.

Именно на уровне федерального закона РФ необходимо было прописать порядок транспортировки вторсырья из Калининградской области в «большую Россию». Однако в нашей стране такой нормативно-правовой акт не приняли до вступления в силу ТК ЕАЭС. Сейчас, по информации областного правительства, в регионе разрабатывают предложения по корректировке ФЗ-16. Идут переговоры с Федеральной таможенной службой