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«Дом-2» переедет на новый участок до конца года
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«Дом-2» переедет на новый участок до конца года 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий.
Власти Москвы предоставят проекту «Дом-2» новый участок недалеко от того, который будет демонтирован.
Кроме того, новый земельный участок будет предоставлен в течение месяца, а переехать съемочная площадка сможет до конца текущего года. Напомним, что территория, на которой происходят съемки шоу, попала в планы столичных властей на строительство автодороги из Саларьева в Марьино. Собственнику предлагали предоставить компенсацию в виде денег или другого равноценного земельного участка.
Собственник изъявил желание получить новый, аналогичный земельный надел (подробнее…).
— Новый участок они могут получить уже в течение месяца, и когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом, — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе департамента добавили, что в связи с наличием большого числа декораций, съемочная группа шоу сможет переехать до конца года, отмечает РИА Новости.
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