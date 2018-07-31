«Дом-2» переедет на новый участок до конца года

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий.

Власти Москвы предоставят проекту «Дом-2» новый участок недалеко от того, который будет демонтирован.

Кроме того, новый земельный участок будет предоставлен в течение месяца, а переехать съемочная площадка сможет до конца текущего года. Напомним, что территория, на которой происходят съемки шоу, попала в планы столичных властей на строительство автодороги из Саларьева в Марьино. Собственнику предлагали предоставить компенсацию в виде денег или другого равноценного земельного участка.

Собственник изъявил желание получить новый, аналогичный земельный надел (подробнее…).

— Новый участок они могут получить уже в течение месяца, и когда все вопросы с документацией будут улажены, займутся переездом, — пояснили в ведомстве.