Как бандеровцы, чеченцы и русские воры воевали в ГУЛАГе

В 1946-1955 годах в советских ГУЛАГах развернулась полноценная война, в которой за жизнь «под солнцем» столкнулись самые разные группировки. На фоне войны между русскими «блатными» ворами и «суками», а также лагерного террора происходило структурирование и спайка заключенных, объединяющихся по этническому и политическому признаку. По частоте упоминания в лагерных документах сразу за ворами шли западные украинцы из числа ОУН* и чеченцы, к которым примыкали все северные кавказцы и мусульмане.

Влиятельной силой в жизни советского лагеря были литовцы из состава «лесных братьев» и группировки из бывших власовцев. Особой жестокостью и спайкой отличались осужденные казаки, которые «воевали» против всех.

Противостояние «блатных» и «сук» ослабла воровскую власть в лагерях и пустующую нишу занимали зеки, осужденные по политическим статьям. В отличие от «врагов народа» 30-х годов новая волна заключенных была лишена комплекса вины и имели огромный опыт в организации подпольной деятельности. Подавляющее большинство заключенных имело военный опыт и решительность противостоять воровским группировкам.

Оуновцам* удалось при помощи зашифрованных посланий установить связь между своими соратниками в разных лагерях СССР. Кроме этого «западники» как еще называли украинских националистов, стремились занять лагерные посты, доступные для заключенных. Ради этого они шли на запугивание зеков из других группировок и осведомителей. Большинство из украинских националистов были осуждены на 20-25 лет и не боялись получить дополнительные сроки, что делало их действие еще более решительным.

Адаптировавшись в заключении, и освоив тактику «воров» занимать важные для лагерной жизни посты, украинцы стали заниматься пропагандой и даже поднятием восстаний против режима. Отношение «оуновцев»* с другими группировки складывались по-разному. В 1952 году в лагере Камышлаг разгорелась борьба между «западниками» и чеченцами, которые объединились с «суками». Западники попытались перетянуть на свою сторону кавказцев, но те посчитали, что выгодней быть в дружбе с русской группировкой.

С прибалтами украинцы чаще всего действовали в союзе. Так в конце 1952 года в Дальнем лагере литовцы по указанию бандеровцев убили эстонского заключенного, который сотрудничал с администрацией. В 1951 году в «Речном лагере» столкнулись украинские националисты и чеченцы, к которым примкнули заключенные из азиатских республик. Обе группировки стремились поставить своих людей на административно-хозяйственные должности, но никто не хотел уступать. В результате драки лидер «чеченов» и его телохранитель были убиты. Перед смертью вожак потребовал, чтобы рядом с его трупом лежало 20 вражеских тел и чеченцы приложили все усилия для выполнения задачи.

Летом 1952 года в Лагере Песчаном против русских заключенных объединились кавказцы, азиаты и бандеровцы. Однако часто ради совместного проживания группировки примерялись и могли действовать совместно. Так в когда Береговом лагере №5 в конце 1951 была раскрыта группа, готовившая групповой вооруженный побег. Ее лидером оказался русский, а его заместителем украинский националист.

В Степном лагере сформировала группа из белорусских националистов, оуновцев*, восточных украинцев и русских. Часто политические осужденные всех национальностей объединялись для совместного противостояния уголовникам, стремившимся подмять лагерную жизнь под себя.

К началу 1950-х многочисленные украинские националисты «навели порядок» в ГУЛАГе, поставили себя в большинстве лагерях как привилегированную верхушку. Но этим они не удовлетворились, и занялись подготовкой восстаний. Весной 1952 года повстанческие настроения и действия были отмечены в Камышовом лагере, в 1953 восстали сразу шесть лагерей с численностью заключенных 30 тысяч человек.

Этнические группировки и русские коллаборационисты не оставляли «надежд» на начало войны между СССР и США , что спровоцировало увеличение давления со стороны администрации. На это зеки ответили волной бунтов, которые прокатились по ГУЛАГам с 1952 по 1953 годы. Основной силой восставших стали западные украинцы, литовцы, власовцы и бывшие полицаи. Понимая, что силой исправить ситуацию невозможно, после смерти Сталина в марте 1953 года в СССР была объявлена амнистия.