Омичам до сих пор не разрешают купаться в Иртыше

Специалисты продолжают проверять состояние городских пляжей. Управление Роспотребнадзора по Омской области продолжается мониторинг качества речной воды в границах пляжей и выше пляжей, а также водопроводной воды из питьевых фонтанчиков и песка.

На сегодняшний день отобрано 76 проб речной воды, из них 43 пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (все пляжи), 25 проб — по микробиологическим показателям (все пляжи).

— Кроме этого отобрано 10 проб песка по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 13 проб водопроводной воды из питьевых фонтанчиков. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям, — сообщили в ведомстве.

В связи с неудовлетворительным качеством речной воды омичам не рекомендуют купание в реке Иртыш.