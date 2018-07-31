Ещё
Омичам до сих пор не разрешают купаться в Иртыше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичам до сих пор не разрешают купаться в Иртыше 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Специалисты продолжают проверять состояние городских пляжей. Управление Роспотребнадзора по Омской области продолжается мониторинг качества речной воды в границах пляжей и выше пляжей, а также водопроводной воды из питьевых фонтанчиков и песка.
На сегодняшний день отобрано 76 проб речной воды, из них 43 пробы не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (все пляжи), 25 проб — по микробиологическим показателям (все пляжи).
— Кроме этого отобрано 10 проб песка по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, 13 проб водопроводной воды из питьевых фонтанчиков. Все пробы соответствуют гигиеническим требованиям, — сообщили в ведомстве.
В связи с неудовлетворительным качеством речной воды омичам не рекомендуют купание в реке Иртыш.
Омск Здесь: последние новости
В день ВДВ десантники проедут колонной по Омску Концерт Serebro у "Арены Омск" перенесли Сегодня омичи смогут увидеть противостояние Луны и Марса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сообщили плохие новости о «Северном потоке-2»86
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями107
Новая страна встала на сторону России196
В WhatsApp появилась удобная функция8
В РФ нашли еще один повод для штрафов142
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение