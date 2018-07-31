Приехали на слёт и захотели остаться. Мототуристы познакомились с Ямбургом 

В Ямбурге прошел международный слет мототуристов «Мотополярник — 2018». В мероприятии, организованном компанией «Газпром добыча Ямбург» и региональным отделением Русского географического общества в ЯНАО, приняли участие около четырехсот мотолюбителей из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
«Мотополярник» проходит на берегу Обской губы Карского моря уже в четвертый раз. В этом году слёт собрал как старых знакомых, которые уже были здесь, так и новичков. Последние прошли обряд посвящения в мотополярники, в подтверждение этого каждому вручили именной сертификат, — сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации «Газпром добыча Ямбург».
Перед туристами выступили артисты таркосалинского учреждения культуры «Северный очаг». Они исполнили как национальные ненецкие и селькупские песни, так и привычные для мотоциклистов рок-композиции. Кроме того, организаторы устроили для гостей соревнования по лайт-версии национальных видов спорта коренных народов Севера. Участники слета состязались в перетягивании палки, прыжках через нарты и метали тынзян на хорей. Правда, вместо ненецкого аркана у них были кольца, а шест для управления оленями заменили рогами этих животных.
Во время экскурсии по Ямбургу мототуристы посетили храм святого апостола Иоанна Богослова, жилой модуль газодобытчиков и культурно-спортивный комплекс, где осмотрели концертный зал, библиотеку бассейн и спортзал. После этого многие участники слёта захотели вернуться сюда уже не в качестве гостей, а для трудоустройства.
«Очутиться здесь для многих мототуристов — большая удача, — отметил заместитель генерального директора по общим вопросам предприятия «Газпром добыча Ямбург» Игорь Дубов. — Мы находимся на уникальном месторождении. Сюда нельзя взять и приехать просто так. Подобное мероприятие позволяет это сделать. Мы рады показать наш край, предоставить площадку для дружеского общения. Каждое подобное событие способствует развитию мототуризма. Думаю, что люди, вернувшись домой, расскажут об этом суровом крае своим знакомым. И кто-то наверняка решит, что хотя бы раз в жизни надо приехать в Ямбург, испытать себя, пройти посвящение в мотополярники».