Приехали на слёт и захотели остаться. Мототуристы познакомились с Ямбургом

В Ямбурге прошел международный слет мототуристов «Мотополярник — 2018». В мероприятии, организованном компанией «Газпром добыча Ямбург» и региональным отделением Русского географического общества ЯНАО , приняли участие около четырехсот мотолюбителей из России , стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Мотополярник» проходит на берегу Обской губы Карского моря уже в четвертый раз. В этом году слёт собрал как старых знакомых, которые уже были здесь, так и новичков. Последние прошли обряд посвящения в мотополярники, в подтверждение этого каждому вручили именной сертификат, — сообщили ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации « Газпром добыча Ямбург».

Перед туристами выступили артисты таркосалинского учреждения культуры «Северный очаг». Они исполнили как национальные ненецкие и селькупские песни, так и привычные для мотоциклистов рок-композиции. Кроме того, организаторы устроили для гостей соревнования по лайт-версии национальных видов спорта коренных народов Севера. Участники слета состязались в перетягивании палки, прыжках через нарты и метали тынзян на хорей. Правда, вместо ненецкого аркана у них были кольца, а шест для управления оленями заменили рогами этих животных.

Во время экскурсии по Ямбургу мототуристы посетили храм святого апостола Иоанна Богослова, жилой модуль газодобытчиков и культурно-спортивный комплекс, где осмотрели концертный зал, библиотеку бассейн и спортзал. После этого многие участники слёта захотели вернуться сюда уже не в качестве гостей, а для трудоустройства.