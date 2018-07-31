Полпреду президента показали истоки государственности 

30 июля в Калужскую область совершил рабочую поездку полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Щеголеву, который в Калужской области в качестве полпреда впервые, показали четыре калужских федеральных объекта: построенный Калужский инновационный культурный центр и отреставрированные Гостиные ряды, Южный обход Калуги, строительство которого должно было завершиться 1 августа, и вторую очередь Государственного музея истории космонавтики. Конца и края этой стройки пока не видно. В сопровождении губернатора Анатолия Артамонова Игорь Щеголев познакомился с технологией глубокой переработке пшеницы, использующейся Биотехнологическим комплексом «Росва», и посетил Владимирский скит Свято-Тихоновой пустыни, в котором расположен музей-диорама «Великое Стояние на Угре». Установленный на территории скита первый в России памятник Ивану III, который, как принято считать, в 1480 году на Угре положил конец ордынскому игу, полпреду тоже показали. Фото пресс-службы правительства Калужской области Увидел он и второй памятник великому князю Московскому, установленный в прошлом году на площади Старый Торг перед зданием областной администрации. Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, в этом здании после завершения поездки Игорь Щеголев и Анатолий Артамонов «обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития калужского региона». Какие именно вопросы они обсуждали, в сообщении не уточняется.